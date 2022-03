Calcio a 5 - Il 13-0 del Giovinazzo col Piazza Armerina vale il secondo posto in serie A2 27/03/2022 Il monologo del Giovinazzo C5 col Piazza Armerina vale il secondo posto



Finisce addirittura 13-0 il recupero del 19esimo turno. Tripletta di Ferreira Praciano, nuovo capocannoniere del girone D



Finisce inaspettatamente in goleada il recupero della gara di campionato del diciannovesimo turno che il Giovinazzo C5 ha disputato sul parquet del PalaPoli contro la Gear Piazza Armerina, giunta in Puglia con una formazione composta prevalentemente da under 19. I



l risultato finale di 13-0 è l’epilogo di una gara a senso unico che i padroni di casa hanno subito chiuso sin dalle prime battute (10-0 il parziale al rientro negli spogliatoi) e che per il momento consente di occupare la seconda piazza del girone D di serie A2. Il duo Foletto-Faele, con Binetti e Roselli in tribuna, s’affida a Di Capua fra i pali con Menini, Alves, Restaino e Zago a comporre il quintetto d’avvio, mentre Trota, dall’altra parte, risponde con La Monica, Tamurella, Tomaselli, Noto e Castronovo. Appena due minuti di gioco ed è Menini che inaugura le marcature concludendo un’azione corale: 1-0.



Subito dopo Zago suggerisce e Bellaver trova l’angolo per il 2-0. A metà tempo è l’esordiente Prisciandaro per i pugliesi che chiama Mongelli ad un pallonetto delizioso su Castronovo per il 3-0. Nell’azione successiva è lo stesso Mongelli che restituisce la cortesia a Prisciandaro invitandolo al poker: 4-0. Si mettono in luce Restaino, Alves e Ferreira Praciano per confezionare ad opera di quest’ultimo il 5-0. Mette la sua firma nel lungo tabellino dei marcatori anche Zago per il 6-0, e in sequenza torna a centrare la rete nuovamente Ferreira Praciano per il 7-0. Doppietta anche per l’under Prisciandaro che raccogliendo una corta respinta dell’estremo ospite firma l’ottava rete. Partecipa al festival dei gol anche Alves con un assolo che porta a 9 le reti del Giovinazzo. Chiude il primo tempo Restaino, con un tiro nel sette a pochi secondi dal termine del primo tempo per il punteggio parziale di 10-0.



Il secondo tempo, aperto col toccante ricordo di Domenico D’Introno, noto imprenditore di Corato scomparso in settimana e legato a doppio filo al club del presidente Antonio Carlucci, è condito con pochissimi spunti degni di cronaca ed è aperto dalla tripletta di Ferreira Praciano (capocannoniere del raggruppamento, alla pari di Gallinica, con ben 20 gol all’attivo) che porta il tabellone luminoso a segnare lo score di 11-0. Si affacciano timidamente gli ospiti dalle parti di La Notte per colpire un palo con Tamurella. Il 12-0, poi, è una produzione griffata dalla coppia Prisciandaro-Bellaver con doppietta proprio di quest’ultimo. Bis anche di Restaino che a qualche minuto dal termine chiude le marcature con il 13-0 definitivo. C’è spazio solo per un palo di Saponara prima del fischio finale della coppia arbitrale. Adesso la concentrazione si sposta alla settimana che precede la Final Four di Coppa Italia di serie A2 in programma sabato prossimo a Policoro contro la corazzata Fortitudo Pomezia. Ma lì sarà tutta un’altra storia.





Tabellino: A.S.D. G.S. Giovinazzo C5 – A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina 13-0



A.S.D. G.S. Giovinazzo Calcio a 5

Di Capua, Menini, Piscitelli, Mongelli, Zago, Alves, Bellaver, Prisciandaro, Restaino, Saponara, Ferriera Praciano, La Notte. Allenatore: Faele.



A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina

Cali, La Monica, Noto, Tomaselli, Muscara, Sanalitro, Tamurella, Maddiona, Castronovo, Teixeira. Allenatore: Trota.



Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa) e Luigi La Sorsa (Milano).



Reti: 2’ pt Menini, 5’ pt Bellaver, 10’ pt Mongelli, 11’ pt Prisciandaro, 12’ pt Ferreira Praciano, 13’ pt Zago, 14’ pt Ferreira Praciano, 16’ pt Prisciandaro, 19’ pt Alves, 20’ pt Restaino, 1’ st Ferreira Praciano, 7’ st Bellaver, 16’ st Restaino.



Ammonizioni: Noto per gioco non regolamentare.



Espulsioni: Nessuno.



Note: Spettatori 300 circa.