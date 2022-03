[PHOTOGALLERY] Circuito Nazionale O'Pen Skiff. A Taranto sul podio Sardegna, Toscana e Sicilia 27/03/2022 Si è appena conclusa a Taranto, la prima tappa del Circuito Nazionale O’Pen Skiff disputatasi nella rada di Mar Grande dal 25 al 27 marzo.

Circa 100 atleti provenienti da 18 circoli nautici di tutta Italia hanno dato spettacolo nell’arena naturale nel mare antistante la città vecchia di Taranto e il lungomare novecentesco.

E’ un inizio di stagione supersonico – ha detto Laura Pennati, segretaria nazionale della Classe O’Pen Skiff Italia – è il numero di iscritti alla prima tappa, in periodo in cui i nostri atleti vanno ancora scuola, è la dimostrazione di quanta voglia ci sia di regatare. E’ una classe che cresce e la tappa tarantina è la dimostrazione di come si possa ben sperare anche per le ambizioni italiane per i Mondiali in Francia.

Campioni ma anche giovani promesse che fanno del panorama nazionale di classe un ambito promettente in vista del Mondiali che dal 17 al 23 luglio si svolgeranno sul lago di Carcans Maubuison vicino Bordeaux, in Francia.

Nelle prime due giornate del 25 e del 26 marzo, a Taranto, le condizioni dei venti provenienti da Sud Est con oscillazioni, sempre da sud, non superiori ad 8 nodi, non hanno consentito alle squadre Under 17, Under 15 e Under 12 di disputare tutte le prove previste.

Ma le condizioni meteo-marine, con acqua quasi piatta, hanno offerto anche ai neofiti la possibilità di svolgere tutte le prove agilmente, mettendo alla prova i timonieri solo nelle fasi in cui il vento ruotava repentinamente.

Nella terza giornata il vento è tornato, invece, a fare capolino, raggiungendo nella fase finale delle regate anche l’intensità di 12 nodi.

Cinque le prove disputate per gli Under 15 e gli Under 17, e quattro per gli Under 12.

Molta la soddisfazione del Circolo Ondabuena di Taranto che ha avuto l’onere o l’onere di organizzare questa tappa di esordio.

Ha funzionato tutto alla perfezione – hanno spiegato i dirigenti del sodalizio pugliese – e ancora una volta Taranto, con soci, tecnici, sponsor e volontari ha dato prova della sua volontà di voler volgere lo sguardo con maggiore attenzione agli sport di mare.



Queste le classifiche della prima tappa del Circuito Nazionale di O’Pen Skiff – Taranto



Under 17

1° posto – Giulio Siracusa - Yacht Club S. Stefano

2° posto – Rebecca Orsetti – GDV LNI S. Benedetto

3° posto – Letizia Eribea Canavissi – CV 3V

4° posto – Niccolo Giomarelli – CV Castiglionese

5° posto – Leonardo Contu – CV Windsurfing Cagliari



Under 15

1° posto – Alice Dessy – CV Windsurfing Cagliari

2° posto – Luca Franceschini – CV Arco

3° posto - Luigi Veniero – CV Sferracavallo

4° posto - Alice Virginia Prando – CV Arco

5° posto - Juan De Nardo – CN Monte di Procida







Under 12

1° posto – Antonio Ugdulena Catalano – Vento di Tramontana

2° posto – Irene Cozzolino – CN Monte di Procida

3° posto – Mattia Pau – CV Windsurfing Cagliari

4° posto – Andrea Massaro – Vela Club Palermo

5° posto – Alessandro Tedescp – Vento di Tramontana



La seconda tappa del Circuito Nazionale di O’Pen Skiff si disputerà ad Arco sul Lago di Garda dal 23 al 25 aprile prossimo.



Designati dalla Federazione Italiana Vela per gestire il regolare svolgimento di tutte le prove e validarne i risultati sono stati, per il Comitato di regata: Gianluca Fantini (Presidente), Vitantonio Crismale (I componente), Giuseppe Tortorella (componente), Daniel Pau (componente).

Per il Comitato di giuria: Luigi Bertini (Capo arbitro), Michelangelo Sgherza (arbitro), Luca Supplizi (arbitro).



A sostenere la manifestazione: Teleperformance Italia, main sponsor della squadra agonistica Ondabuena, il Molo Sant’Eligio, L’Enoteca e Conad via di Palma.