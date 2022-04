Immagine: © Luca Truffarelli 3 aprile - Dall'Irlanda, la coreografa Liz Roche porta in scena The Here Trio a Bitonto (Bari) 03/04/2022 DOMENICA 3 APRILE, ORE 19 - TEATRO TRAETTA DI BITONTO

L’ARTE DELLO SPETTATORE

OSPITE LIZ ROCHE E IL SUO SPETTACOLO THE HERE TRIO



Al Teatro Traetta di Bitonto il prossimo appuntamento del progetto di formazione del pubblico

del Network Internazionale Danza Puglia



Domenica 3 aprile, alle 19.00, è in programma il prossimo appuntamento de L’arte dello spettatore rassegna organizzata all’interno dell’ottava edizione del Network Internazionale Danza Puglia e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. Ospite della serata sarà la coreografa irlandese Liz Roche che porterà in scena la sua creazione The Here Trio interpretata da Ryan O’Neill, Glòria Ros Abellana e Lucia Kickham.

In chiusura della serata è in programma il consueto appuntamento A bordo palco in cui Ezio Schiavulli dialogherà con l’artista ospite e gli interpreti dello spettacolo.



The Here Trio si interroga su come l'esperienza possa far cicatrizzare il corpo, fisicamente ed emotivamente e come la memoria possa essere cancellata. Nella creazione i movimenti dei danzatori sono corpi “fuori” da se stessi, agitati e motivati, persino stressati. Le voci sono indipendenti dai loro oratori, le immagini si fratturano e si riformano, e i sensi sono bloccati. Il tempo non scorre, va a singhiozzo, con ricordi e storie immaginarie che eruttano ovunque. Il corpo è una fonte di suono, con il cuore che batte e i tamburi che dettano il ritmo. Liz Roche presenta così la sua creazione: “La politica del luogo ha un impatto su tutti noi in una miriade di modi, ma spesso si dimentica che il corpo è la nostra prima casa.



Questo lavoro mette in primo piano l'intelligenza del corpo che ospita e custodisce le nostre esperienze passate e presenti per affrontare questioni spesso travolgenti. Qual è il nostro luogo di appartenenza? E come sopravviviamo quando le cose sono al di fuori del nostro controllo?”



Liz Roche è co-fondatrice e direttrice artistica della compagnia di danza con sede a Dublino Liz Roche Company (ex Rex Levitates). Supportata da The Arts Council, Culture Ireland e Dublin City Council, la compagnia ha prodotto e portato in tournée oltre 25 delle sue opere, esibendosi in tutta l'Irlanda e a livello internazionale in sedi e festival prestigiosi tra cui il Baryshnikov Arts Centre New York, South Bank Centre Londra, Edinburgh Fringe Festival, Meet al Festival di Pechino e al Powerhouse Brisbane. Nel 2016 Liz ha diretto "Embodied", una serie di 5 proclami femminili coreografati per il Dublin Dance Festival, commissionato da An Post/GPO per le celebrazioni del 2016 e nel 2015 la compagnia ha presentato in anteprima “Bastard Amber”, commissionato dall'Abbey Theatre, Dublin Dance Festival e Kilkenny Arts Festival. Tra il 2009 e il 2012 Liz Roche è stata coreografa residente presso l'Irish World Academy of Music and Dance presso l'Università di Limerick.



Nell’edizione 2021.22 il NetworkIDP ospita dieci coreografi da ottobre a giugno, lezioni incentrate principalmente sulla pedagogia e sulla formazione, appuntamenti arricchiti dalle lezioni dei docenti Enrico Coffetti e Angela Calia che conducono tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio della costruzione e dell'analisi di metodi di creazione e composizione coreografica, in forma pratica e teorica. Questa attività è parte del Progetto Ministeriale R.I.SI.CO. (Rete interattiva per Sistemi Coreografici), sostenuta dalle associazioni Cro.me di Milano e COORPI di Torino. Gli appuntamenti si svolgono di sabato e di domenica, una volta al mese, nella sede della Casa delle Culture di Bari che insieme al Teatro Traetta di Bitonto è il luogo di residenza del NetworkIDP per tutte le attività. Il prossimo appuntamento con la rassegna L’Arte dello Spettatore ospiterà i coreografi e danzatori spagnoli Akira Yoshida e Chey Jurado con la creazione Hito in programma domenica 15 maggio al Teatro Traetta di Bitonto.



Domenica 3 aprile, ore 19

Teatro Traetta di Bitonto

The Here Trio

Coreografia e regia: Liz Roche

Danzatori: Ryan O’Neill, Glòria Ros Abellana e Lucia Kickham

Suono e visual: Luca Truffarelli

Disegno luci: Stephen Dodd

Musica originale: Bryan O’Connell

Drammaturgia: Shane O'Reilly

Scene e costumi: Liz Roche

Foto: Luca Truffarelli

INFO E PRENOTAZIONI

+39 351 674 9330

asso.riesco@gmail.com