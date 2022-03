29 marzo - online con Mara Pace sul tema "Leggere ad alta voce in classe" Capo di Leuca (Lecce) 29/03/2022 LA SCRITTRICE E GIORNALISTA MARA PACE SUL TEMA "LEGGERE AD ALTA VOCE IN CLASSE" PER IL PROGETTO "LA COMUNITÀ EDUCANTE. AL LAVORO... IN ARMONIA" CHE COINVOLGE I COMUNI DEL CAPO DI LEUCA.



Proseguono nel Capo di Leuca le attività del progetto "La Comunità educante. Al lavoro... in Armonia", selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dopo l'incontro con Federico Batini, nuovo appuntamento per "Leggere ad alta voce in classe", un percorso formativo con proposte operative e laboratori che si rivolge in particolare a insegnanti e operatori del settore, ma anche agli appassionati del mondo della lettura e della letteratura per ragazzi.



Martedì 29 marzo (ore 16:30/18:30) interverrà online Mara Pace che proporrà una selezione di albi illustrati e titoli di narrativa particolarmente adatti alla lettura ad alta voce in classe. Un viaggio tra i libri con un occhio di attenzione alle novità più interessanti, ma anche ai titoli che non dovrebbero mancare sugli scaffali di una biblioteca di classe. Nata a Brescia nel 1978, scrittrice e giornalista specializzata in letteratura per ragazzi, collaboratrice della rivista “Andersen”, ha lavorato per diversi anni nella redazione di Rizzoli Ragazzi dopo il Master in Editoria libraria presso la Fondazione Mondadori. Ha inoltre collaborato con il “Corriere della Sera”, “Lastampa.it”, “Io e il mio bambino”, Rizzoli, Fabbri, Il Castoro, Editoriale Scienza, HarperCollins Italia, DeAgostini, Terre di Mezzo. Dal 2011 traduce romanzi e albi illustrati per ragazzi di autori come: Katherine Rundell, Neal Shusterman, William Steig, Raymond Briggs, Lane Smith, Deborah Ellis, Erin Entrada Kelly, Katherine Applegate. Quando non legge o non scrive, raccoglie ritratti fotografici di autori, editori, librai per ragazzi con il loro libro d’infanzia per il progetto “Leggevo che ero” della rivista “Andersen”. La Comunità educante è coordinato dall'Arci Cassandra di Salve in partenariato con l'associazione Narrazioni (promotrice, tra le altre iniziative, del festival letterario “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”), la Cooperativa San Francesco, l'Ambito sociale territoriale di Gagliano del Capo e gli Istituti Comprensivi di Alessano-Specchia e Salve-Morciano-Patù con il monitoraggio del MIPA.



