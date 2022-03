2 3 aprile - Appuntamenti settimanali a cura di PugliArte - Bari e provincia 28/03/2022 Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo e non solo. In questo tour saremo accompagnati dagli amici di Apulia Wine Tours che ci faranno degustare due vini: il Minutolo, vitigno bianco semi-aromatico di grande versatilità, e un rosso particolarmente identitario 100% Nero di Troia abbinati ad alcune preparazioni tradizionali pugliesi, inclusa una selezione di latticini e formaggi

20€ - 5€

Punto d’incontro: Foresta di Mercadante

________________



• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata: circa 3 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 5 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivelli minimi (+/- 78)

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; pantaloni lunghi, indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 1lt. di acqua a testa

____________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare.

tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico





Sabato 02 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bari e le Edicole Votive”. Le edicole votive sono testimonianza di differenti stili artistici, impregnati di paganesimo. Questo insolito viaggio tra il sacro e il profano, arricchito da curiosi aneddoti, attraversa i vicoli, le strade e le corti della città vecchia, mostrandone gli aspetti più intimi.

Costo: 10 euro

Strada del Carmine

Chiesa di San Marco ai Veneziani

Via Filioli

Strada delle Crociate

Corte Alberolungo

Chiesa di San Luca

Chiesa di Santa Chiara

Via Ruggero il Normanno

Punto di incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Sabato 02 ore 17.30 appuntamento con il percorso di "Bari tra streghe e leggende - Speciale la Morta Bèfani"

Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Porta Nova

Colonna Infame

Cape du Turchie

Arco Vanese

Arco della Fattucchiera

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa

Costo: 15 euro – Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708







Sabato 02 ore 17.30 appuntamento con la "Bari Floreale: passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere". La passeggiata nella Bari più elegante si contraddistingue per leggerezza, decoro, giochi floreali e utilizzo di materiali più svariati. Biglietto da visita è il portone di palazzi sorti agli inizi del '900 che vi racconteranno la storia di una classe sociale emergente che strizzava l'occhio alla nobiltà

Costo: 10 euro

Itinerario: 1.Teatro Margherita, 2)Palazzo Diasparro, 3)Teatro Petruzzelli; 4)Palazzo Cutrignelli; 5)Palazzo Gomes; 6)Palazzo Ex Scuola De Sanctis; 7)Palazzo Isolato; 8)palazzo Atti; 9)Palazzo Scattarelli; 10)Palazzo Mincuzzi; 11)Palazzo Goccia del latte; 12)Kursaal

Punto d'incontro: ingresso Teatro Margherita

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.







Domenica 03 ore 10:00 appuntamento con Puglia Archeo - Trekking - Tra mare e ipogei (costa di Polignano). Insieme percorreremo i sentieri lungo la costa di Polignano. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall'autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando e ammirando il mare si incontreranno grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali. Di ritorno, camminando tra le campagne non mancherà la possibilità di visitare alcuni ipogei assolutamente unici.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: Torre Incina

______________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km ad anello

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sul fondo della lama e scogliera

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1lt di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

______________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini di età superiore agli 8 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico.







Domenica 03 ore 10.15 appuntamento con Scopriamo insieme il casale di Balsignano, un insediamento rurale fortificato a Modugno. Il casale di Balsignano è uno degli esempi più illuminanti di quel processo di trasformazione del panorama agrario dell’Italia bizantina che trasformò molti piccoli centri rurali in luoghi fortificati.

Costo: 10 euro + biglietto di ingresso sito (intero 5 euro)

Punto d’incontro: Piazza Enrico De Nicola – Parcheggio di scambio (dove sarà possibile lasciare la propria macchina ed usufruire del bus gratuito del comune di Modugno).

Chiesa di San Felice, Sistema delle Fortificazioni, Castello

Chiesa di Santa Maria e cenobio benedettino

Come PRENOTARE: Inviando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Domenica 03 ore 10.30 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del centro antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Domenica 03 ore 17.00 appuntamento con l’itinerario “Bari Medievale”. Da Municipio romano a capitale d’Italia, da Emirato arabo a porta per la Terra Santa. Scopriremo insieme il periodo storico più importante della nostra città.

Costo: 10 euro

Porta Nova

Palazzo del Sedile e gogna pubblica

Via Francigena

Corte del Catapano

Basilica di San Nicola

Cattedrale

Punto d’incontro: Piazza del Ferrarese

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Domenica 03 ore 17.00 appuntamento con l’itinerario “Bari Fortificata – La città dalle possenti mura”. E’ fortificata da mura nella parte che guarda verso la terra ferma e da un castello.[…](Da Giovanni Adorno, Itinerarium Terrae Sanctae). Scopriremo insieme le grandiose fortificazioni di Bari.

Costo: 10 euro + 6 euro di ingresso al Castello (ridotto 2 euro)

Castello Normanno Svevo

Mura Aragonesi

Baluardo di Sant’Antonio

Corte Catapano

Porta Nova

Punto di incontro: Piazza Federico II

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708





--





Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3403394708 o scrivendo a info@pugliarte.it indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Per annullare la prenotazione: si prega di comunicare tempestivamente un'eventuale disdetta.