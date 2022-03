Atletica, ad Alberobello i campionati regionali giovanili e i tricolori di marcia 29/03/2022 La ciliegina saranno i tricolori del 1° maggio, ma l’antipasto si avrà già domenica con il campionato regionale. Il 3 aprile Alberobello ospiterà i campionati regionali su strada di tutte le categorie giovanili e allievi. Per questa gara sono previsti circa 400 atleti di ogni parte di Puglia. I regionali saranno un’anteprima del campionato italiano di marcia di 20 km per le categorie assoluti e giovanili. Alberobello torna così ad essere la meta preferita dalla federazione dopo lo straordinario successo del campionato italiano su strada di 10 km che a settembre 2018 portò tra i vicoli della capitale dei trulli quasi 2mila atleti. Anche per i tricolori di marcia si prevedono circa 400 partecipanti, tra cui i più grandi nomi dell’atletica di casa nostra: i campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano che sulle strade pugliesi testeranno la preparazione in vista dei successivi appuntamenti internazionali. «Un’occasione d’oro per Alberobello – dice l’assessore allo Sport Antonella Ivone – che in questi mesi è palcoscenico di grandi eventi sportivi di più discipline: dall’orieenteering (due settimane fa con la Mediterranean Open championschips, anteprima del Mondiale master di luglio sul Gargano) al ciclismo (con l’arrivo proprio ad Alberobello del campionato italiano élite uomini del prossimo 26 giugno). Ringraziamo la federazione pugliese e in particolare il presidente Giacomo Leone per aver puntato ancora una volta sul nostro paese e l’Alberobello Running che sta collaborando all’organizzazione dei due eventi». «Per Alberobello è un grande onore ospitare questi due prestigiosi appuntamenti – dice Vito Ricci, presidente dell’Alberobello running – .Siamo felici che proprio Alberobello sia stata scelta per i primi importanti appuntamenti di ripartenza dopo il Covid. E’ un modo per augurarci di lasciarci alle spalle questa brutta esperienza».