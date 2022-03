Monopoli (Bari) - Settimana Blu: Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marina 29/03/2022 Dal 6 all’11 aprile 2022 nella Biblioteca “Prospero Rendella e a Torre Cintola (il 10 aprile)



L'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Rosanna Perricci e la Biblioteca Rendella in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Monopoli comunicano che, in occasione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marina che si tiene ogni anno l’11 aprile, saranno proposte, nel corso della Settimana Blu promossa dalla Guardia Costiera, alcune giornate culturali a tema in Biblioteca Rendella e presso altri siti, rivolte agli studenti dei quattro istituti comprensivi di Monopoli, in collaborazione con il Centro Recupero Tartarughe Marina WWF di Molfetta (Ba) e l’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “L’Anfora”.

La Giornata Nazionale del Mare è stata istituita con Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 con l’obiettivo di valorizzare il mare «come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico» (art. 52, comma 1).



Le iniziative intendono valorizzare il patrimonio culturale, storico e letterario legato al mare, anche al fine di diffondere la tradizione marinaresca e la conoscenza del mare nelle giovani generazioni, nello spirito della promozione dello sviluppo sostenibile e del 14° obiettivo dell’Agenda 2030.



Mercoledì 6 aprile

Tutela dell’ambiente marino

ore 10:30 | Biblioteca Rendella



Difendiamo insieme le Tartarughe Marine. Le classi terze e quarte dei quattro istituti comprensivi incontrano il dott. Pasquale Salvemini, Responsabile del Centro Recupero Tartarughe Marine WWF di Molfetta (BA) per conoscere il mondo delle tartarughe. È previsto un intervento conclusivo della Guardia Costiera di Monopoli sulla tutela dell’ambiente marino, in particolare su come combattere il fenomeno delle microplastiche così dannose per le tartarughe e per tutti gli altri esseri viventi marini.





ore 17:30 | Biblioteca Rendella



Rendella dei Bambini - Speciale Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marina. Il mondo del mare con il suo fondale e le magnifiche creature che lo popolano ci faranno compagnia in uno speciale appuntamento. Storie di amicizia, di condivisione, di amore, di scoperta del diverso, di sogni da realizzare attraverso le letture e il gioco, con particolare attenzione alla Vita sott’acqua, obiettivo n. 14 dell’Agenda 2030 che mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Tutti inclusi, portiamo insieme il pianeta sulla strada della sostenibilità.

L'incontro è riservato a 10 bambini dai 4 agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@larendella.it o telefonando allo 080-4140709.





Domenica 10 aprile

Tutela del patrimonio culturale archeologico costiero

ore 09:30 | Torre Cintola



Viaggio tra passato e presente lungo i percorsi costieri di Monopoli: visita guidata al sito archeologico di Torre Cintola a cura dell’archeologo Gianpaolo Colucci e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “L’Anfora”.

Partecipazione libera, aperta in particolar modo agli studenti e alle loro famiglie.

Per informazioni: lanfora.asd@tiscali.it



Lunedì 11 aprile

Tutela della pesca

ore 10:00 | Biblioteca Rendella



Il mondo della Pesca: conosciamo i Pescatori e la Guardia Costiera. Saluti dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Rosanna Perricci e del Comandante della Guardia Costiera di Monopoli Elisa Giangrasso.

Le classi quinte dei quattro istituti comprensivi incontrano la Guardia Costiera di Monopoli per conoscere le missioni e le attività svolte per la tutela del mare e della risorsa ittica.

A seguire visita al Porto Vecchio di Monopoli per conoscere la professione del pescatore e la vita a bordo di un peschereccio.