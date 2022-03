Azzurri Conversano, settore giovanile: Alessandro Sannino convocato per lo stage nazionale “Futsal+” di Coverciano 29/03/2022 Azzurri Conversano, settore giovanile: Alessandro Sannino convocato per lo stage nazionale “Futsal+” di Coverciano



Conversano - C’è anche il conversanese Alessandro Sannino nell’elenco dei 18 convocati per lo stage “Futsal+” che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile prossimo presso il Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano. Una soddisfazione immensa, dunque, per la società Azzurri Conversano e per il lavoro svolto dal settore giovanile nel corso degli ultimi anni. Sannino, infatti, è elemento di spicco della selezione Under 15 che ha appena conquistato il titolo regionale di categoria ed è ormai prossima ad esordire nella fase nazionale, con la speranza e la grande aspettativa di portare ancora più in alto il nome della città di Conversano.



Prima, però, il talento “azzurrino” dovrà confrontarsi in una vetrina nazionale con i migliori calcettisti della sua età provenienti da tutta Italia in questo progetto promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in condivisione con il Club Italia, e volto a sviluppare ed incrementare il livello tecnico e formativo dei giovani calciatori impegnati nel futsal.



Ma le gratificazioni per Sannino non sono terminate qui. Il giovane atleta classe 2007 ha infatti preso parte nella giornate di ieri, lunedì 28 marzo, al raduno regionale organizzato presso il Centro di Sviluppo Territoriale di Calcio a 5 di Turi nell’ambito dell’Evolution Programme, proseguendo il percorso di crescita tecnica e formativa del movimento giovanile italiano.



Assieme a lui presente c’era un’altra giovane promessa del vivaio azzurro ovvero Shaban Gjuzi, anch’egli fresco campione di Puglia con la selezione Under 15 e meritevole della chiamata del selezionatore prof. Antonio Quarto. Enorme la felicità da parte del presidente Mino De Girolamo: “Siamo contenti e felici per la chiamata di nostri ragazzi sia allo stage Futsal+, sia al raduno regionale di Turi. Questo per noi significa che si sta lavorando bene e che la strada intrapresa è quella giusta. Sono molto orgoglioso dei ragazzi e di tutta la società che da anni crede in questo sport e nel progetto che portiamo avanti”.