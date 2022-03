Bifest, “cinema industria & lavoro”:Arpa Puglia è protagonista giovedì 31 marzo al Teatro Piccinni di Bari 30/03/2022 Bifest, “cinema industria & lavoro”:Arpa Puglia è protagonista giovedì 31 marzo al Teatro Piccinni di Bari



Nell’ambito della rassegna “cinema industria & lavoro”, all’interno del Bifest, Bari International Film &Tv Festival, Arpa Puglia è protagonista giovedì 31 marzo al Teatro Piccinni di Bari.



Alle ore 15.00 inizia la proiezione del film “La legge del mercato” del regista francese Stéphan Brizé con Vincent Lindon. Il protagonista del film, Thierry, ha 51 anni e non ha più un lavoro. Stanco di lottare contro la fabbrica per cui lavorava, che ha delocalizzato, si impegna con tutto se stesso in corsi di formazione e colloqui di lavoro, tra umiliazioni e false speranze.



Dalla sua, ha una moglie che ama e un figlio altrettanto caparbio nel voler continuare gli studi malgrado la disabilità. Quando finalmente l'impiego arriva, Thierry si trova di fronte a un dilemma morale, essendo ora in una posizione di potere nei confronti dei colleghi: in qualità di guardia giurata di un grande supermercato, deve sorvegliare e comunicare al direttore se qualcuno ruba o commette altre infrazioni passibili di licenziamento.



Dopo la proiezione del film, l’avvocato Enzo Augusto, curatore della rassegna, modererà il dibattito a cui interverranno Angela Arbore, giudice del Lavoro, presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, e Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia.