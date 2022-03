[PHOTOGALLERY] Inaugurazione della mostra “Colori e immagini della Scienza”: tappa a Bari del progetto Art&Science Across Italy 30/03/2022 Inaugurazione della mostra “Colori e immagini della Scienza”: tappa a Bari del progetto Art&Science Across Italy promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)



Domani, giovedì 31 marzo, alle ore 11.00, nella Sala del colonnato della Città metropolitana, si inaugura la mostra “Colori e immagini della Scienza”, tappa barese del progetto Art&Science Across Italy, organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con il CERN di Ginevra, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte.

L’esposizione fa parte di un ciclo di 12 mostre che si tengono in altrettante città italiane nell'ambito dell’edizione 2020-2022 del progetto.



La mostra nel capoluogo pugliese, che sarà aperta fino al 15 aprile, è realizzata dalla sezione INFN di Bari in collaborazione con il Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari, la Scuola di Scienze e Tecnologie di Bari, il Conservatorio Niccolò Piccinni e l’Accademia di Belle Arti di Bari, con il patrocinio di Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Conservatorio Niccolò Piccinni e Accademia di Belle Arti Bari.



All’inaugurazione, disponibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del progetto Art&Science Across Italy, interverranno Pierluigi Paolucci, ricercatore della sezione INFN di Napoli e coordinatore nazionale del progetto Art&Science Across Italy, Marco Bronzini, consigliere delegato all’Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Bari, Paola Romano, Assessore alle politiche educative e giovanili del Comune di Bari, Stefano Bronzini, Rettore dell’Università di Bari, Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, Vito Manzari, Direttore della sezione INFN di Bari, Roberto Bellotti, Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, Domenico di Bari, Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Bari, Corrado Rosselli, Direttore del Conservatorio Niccolò Piccinni, e Giancarlo Chielli, Direttore di Accademia delle Belle Arti di Bari.



Le 154 opere in mostra sono state realizzate da circa 700 studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado di Bari (Liceo Scientifico A. Scacchi, Liceo Classico Statale Socrate, Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, I.I.S.S. G. Marconi- M. Hack, Liceo Scientifico Statale E. Fermi, Liceo Scientifico G. Salvemini), Cassano delle Murge (I.I.S.S. Leonardo Da Vinci), Conversano (Liceo Simone Morea), Gioia del Colle (Liceo Scientifico Statale Ricciotto Canudo), Mola di Bari (I.I.S.S. Da Vinci-Majorana), Molfetta (Licei Einstein Da Vinci), Monopoli (Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale), Putignano (Liceo Majorana-Laterza), Rutigliano (I.I.S.S. Alpi Montale), Terlizzi (POLO LICEALE "Licei Sylos Fiore") e Trani (Liceo Scientifico Statale V. Vecchi).



Le opere sono state ispirate da un argomento scientifico che spazia tra varie discipline oggetto di una serie di incontri e seminari online degli studenti con ricercatori ed esperti svoltisi durante lo scorso anno.





Le opere, valutate come più significative da una giuria di esperti e ricercatori, saranno premiate durante un evento al Teatro Piccinni di Bari il 26 aprile alle ore 17.00 e faranno parte della mostra e della competizione nazionale di Art&Science Across Italy, che si terranno al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 13 al 27 maggio.



A conclusione dell’edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy, che ha visto la realizzazione di circa 1000 opere e la partecipazione di oltre 5600 studenti, da 140 scuole di 10 regioni, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle sezioni INFN e delle Università locali, gli autori e le autrici delle opere ritenute più significative nella mostra nazionale saranno ospiti al CERN per un master sul rapporto tra arte e scienza a settembre 2022.



Il progetto Art&Science Across Italy

Il progetto biennale Art&Science Across Italy si rivolge a studenti e studentesse delle classi III e IV delle scuole superiori con l’obiettivo di coinvolgerli nel mondo della ricerca scientifica, coniugando i linguaggi della scienza con quelli dell'arte e andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Dalla prima edizione a oggi il progetto ha coinvolto oltre 10.000 studenti da tutta Italia provenienti da 12 Regioni Italiane.

Il progetto prevede tre fasi. La prima è una fase formativa in cui sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori. La seconda fase prevede la realizzazione da parte di studenti e studentesse di opere artistiche ispirate agli argomenti scientifici trattati nelle lezioni. Infine, le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, evento conclusivo di ciascuna edizione. I 20 vincitori della competizione nazionale sono infine invitati a partecipare a un master sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Il progetto si avvale del supporto del MIUR - Ministero dell’Istruzione attraverso il progetto “Impara l’arte e mettila da parte” e di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto “Playing with Protons Goes Digital”.



Informazioni sulla mostra Colori e immagini della Scienza, tappa di Bari

Inaugurazione: 31 marzo, alle ore 11.00

L’ingresso è riservato ma la diretta streaming sarà visibile al link: facebook.com/artandscienceacrossitaly

La mostra è visitabile presso Sala Colonnato della Città Metropolitana di Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29, Bari,

Dall’1 al 15 aprile

• Dal martedì al sabato: dalle ore 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso consentito alle 18.30)

• Domenica e lunedì: dalle ore 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso consentito alle 12.30)

Ingresso libero, per gruppi (più di 10 persone) e scolaresche è consigliata la prenotazione in modo da permettere di rispettare le misure di sicurezza. Contattare artescienza.bari@gmail.com