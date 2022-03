Sannicandro di Bari - Radici del Sud : I primi nomi dei giornalisti e degli importatori internazionali 30/03/2022 Oltre 130 cantine del sud Italia si incontrano al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari

Dal 10 fino al 13 giugno degustazioni guidate ed ai banchi, concorso enologico, press tour per buyers e giornalisti, incontri e dibattiti

Torna una delle manifestazioni più attese del sud del Paese, una kermesse che dal 10 al 13 giugno vedrà protagoniste oltre 130 cantine con i loro vini ed i loro oli extravergine di oliva in una location di grande fascino: il Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari.

Radici del Sud riunirà anche per quest'anno aziende provenienti dalla Puglia, dall'Abruzzo, dal Molise, dalla Basilicata, dalla Campania, dalla Calabria, dalla Sardegna e dalla Sicilia: sarà un'occasione unica dedicata ai winelovers, agli operatori ed alla stampa per abbracciare l'eccellenza vinicola ed olivicola del mezzogiorno e per gli addetti ai lavori anche per esplorare la Puglia e le sue meravigliose ricchezze culturali ed architettoniche. Saranno infatti organizzati due press tour dedicati ai buyers ed ai giornalisti per andare alla scoperta delle bellezze e delle bontà che il nostro sud sa magicamente offrire.

L'apertura al pubblico finale è fissata per lunedì 13 giugno, giorno in cui addetti ai lavori e winelovers potranno incontrare i produttori e le loro etichette ed avere così un interessante quadro sulla produzione enologica ed olearia del sud.

Radici del Sud è da sempre anche concorso enologico, grazie da una giuria di esperti di vino chiamati per degustare e valutare le etichette presenti e decretare poi alcuni vincitori, e sarà anche degustazioni guidate a numero chiuso: una sui vini di Sardegna e di Puglia (Cannonau e Primitivo) e un'altra sui vini della Campania e della Calabria. A breve, sul sito, il link per potersi prenotare. Solo 20 i posti disponibili ad incontro destinati a stampa e operatori.

Radici del Sud, il cui patron è Nicola Campanile, da anni impegnato nella promozione del territorio e dell'agroalimentare, è organizzato con il Patrocinio della Regione Puglia e in collaborazione con Assoenologi, Ais, Slow-Wine, AEPI, Vinarius e il media-partner testata giornalistica Vinodabere.

"C'è molto interesse per questa nuova edizione di Radici del Sud - dichiara Nicola Campanile – dettato anche dalla voglia di ripartenza che il settore, scalpitante, sta dimostrando. I primi e già numerosi accrediti di importanti importatori e giornalisti nazionali ed internazionali sono la dimostrazione di un evento che con gli anni ha saputo farsi strada e crescere, diventando un appuntamento imperdibile per gli addetti al settore. A brevissimo - conclude Nicola Campanile – sveleremo i nomi dei giurati con i rispettivi Presidenti, quelli degli ospiti italiani e stranieri e degli importatori che mancano per completare la già ricca squadra di addetti ai lavori di Radici del Sud 2022”.

Clicca qui per scoprire i nomi dei giornalisti e gli importatori presenti a Radici del Sud 2022 (la lista viene aggiornata quotidianamente)



Programma dedicato agli operatori e winelovers

Lunedì 13 Giugno 2022

11.00 -12.30 conferenza e premiazioni dei vini selezionati dalle giurie dei giornalisti italiani ed internazionali

15.00 - 21.00 APERTURA AL PUBBLICO DEL SALONE DEI VINI E DEGLI OLI DEL SUD ITALIA – Banchi d'assaggio col produttore

Al salone si accede acquistando il kit di degustazione comprensivo di bicchiere, sacca portabicchiere e quaderno di degustazione (€20)

15.00 - 21.00 APERTURA AREA FOOD

Prodotti tipici proposti da produttori locali dell’agroalimentare

21.00 inizio cena con degustazione vini (a breve maggiori dettagli)



RADICI DEL SUD 2022 - Salone dei vini e degli oli del Sud

Dove: Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari (BA)

Apertura al pubblico: 13 giugno 2022

Orario: dalle 15.00 alle 21.00

Ingresso: kit di degustazione €20 (comprensivo di bicchiere, sacca portabicchiere e quaderno di degustazione)

Parcheggio: disponibile

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.



Info e Prenotazioni

info@radicidelsud.it / +39.338.5939322

TICKET PER IL SALONE: metooo.it/e/radici2022

ACCREDITI: bit.ly/accreditioperatori e bit.ly/iscrizionigiornalisti



“Press Kit Radici del Sud 2022” (comunicati stampa, foto e banner) https://bit.ly/3DjBd22