Lecce - DEDICATO ALL’ARTIGIANATO, ARRIVA IL PRESS TOUR DELL’ABITARE 31/03/2022 A Lecce le mani operose da domani sotto i riflettori con il turismo esperienziale. Entro il 1° luglio si possono presentare le nuove proposte finanziate da Pugliapromozione



Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia: “È un esempio molto interessante di promozione della creatività e della tradizione regionale. Ci aspettiamo di ricevere altri progetti del genere dalle altre destinazioni turistiche della Puglia”.





Inizierà domani, venerdì 1° aprile, il progetto di Confartigianato Imprese Lecce dedicato al TOUR DELL’ABITARE: è fra le prime attività di valorizzazione turistica finanziate dall’Avviso pubblico di Pugliapromozione Educational Tour di quest’anno. Attraverso il racconto dei prodotti della creatività artigianale dell’entroterra salentina, il press tour creerà di fatto un nuovo itinerario turistico dedicato al capitale umano: il nostro saper fare!



“Questo press tour, dedicato all’artigianato ‘made in Puglia’, è un esempio molto interessante di promozione della creatività e della tradizione regionale - dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane - . Sotto gli occhi attenti di giornalisti e fotografi ci saranno le creazioni di mani operose che impreziosiscono, e rendono attrattivi in tutto il mondo, le vie dell’abitare leccese”. “Raccontare l’artigianato pugliese, e divulgarlo come proposta esperienziale, arricchisce il valore delle nostre destinazioni turistiche: ci aspettiamo di ricevere altri progetti del genere nei prossimi giorni. Fino al 1° luglio - conclude l’assessore - sarà possibile partecipare alla seconda call dell’Avviso pubblico Educational Tour, un’opportunità da non perdere”.



La meraviglia del nostro Salento, terra di bellezza e di saper fare, verrà illustrata a fotografi di livello internazionale, ad un inviato della Rai e ad uno dei protagonisti dell’economia circolare alla quale l’artigianato appartiene.

Gli itinerari predisposti andranno dall’arte delle luminarie che creano le cosiddette “Cattedrali della Luce” a Taurisano fino ai Maestri della cartapesta di Gallipoli, poi la lavorazione del legno e l’arte antica dei mosaici a Parabita. D’obbligo la visita, a Uggiano La Chiesa, a Le Costantine diventate celebrità internazionali grazie a Dior, per vivere l’esperienza del laboratorio di cotone, seta, lino, cashmere che proseguirà ad Alessano per la tessitura, a Corigliano d’Otranto con il recupero del vintage. I merletti di pietra leccese a Cursi, il marmo a San Cesario di Lecce e le ceramiche a Cutrofiano saranno le gemme di questa proposta turistica, completata da un percorso del gusto con tipicità come i legumi di Zollino e dall’emozione del grande cinema di Edoardo Winspeare.



“Il press tour con Pugliapromozione - dice il presidente di Confartigianato Imprese Lecce, Luigi Derniolo - prende spunto da un’azione già organizzata e realizzata solo con risorse dell’Associazione su “Le vie dell’artigianato - PERCORSI ACCOGLIENTI” che ha già prodotto valore. Vogliamo andare avanti e consolidare, far conoscere in Italia e all’estero questo format con le eccellenze dei nostri artigiani che vanno dal souvenir delle vacanze fino ad arredo e abbigliamento di altissima qualità”.



“Attraverso il racconto dei giornalisti continuiamo ad alimentare il desiderio di conoscere la Puglia o di tornare qui, per continuare ad esplorare le sue tante meraviglie” – conclude il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale.



Le proposte progettuali da inviare entro il 1° luglio devono riguardare press tour da svolgersi tra il 1° ottobre e il 15 dicembre. Per partecipare cliccare qui su Call Educational e il link ipertestuale condurrà al sito con l’Avviso pubblico contenente tematiche molto ampie, che vanno dal wedding al family trip, dalla cultura all’enogastronomia. Per chiarimenti su contenuti e documentazione da presentare, i proponenti potranno inviare una mail all’indirizzo educational@aret.regione.puglia.it.