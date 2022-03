Terra Madre Salone del Gusto torna a Torino in presenza dal 22 al 26 settembre 2022. 31/03/2022 La 14esima edizione dell’evento organizzato da Slow Food insieme a Regione Piemonte e Città di Torino si tiene per la prima volta negli spazi di Parco Dora, ex area industriale al centro di un progetto di trasformazione e riqualificazione urbana. Negli spazi un tempo destinati ad acciaierie e ferriere e ora trasformati in un polmone verde della città, Slow Food organizza convegni, conferenze, momenti di incontro e convivialità, degustazioni. Torna anche il grande mercato degli espositori: selezionati secondo le linee guida dell'associazione, sono rappresentate tutte le regioni e i produttori della rete Slow Food italiana e internazionale. Tema dell'evento è la rigenerazione. Per Slow Food rigenerare non significa ricostruire, quanto piuttosto rinascere e, nei cinque giorni di Terra Madre Salone del Gusto, se ne parlerà da molti punti di vista, privilegiando un approccio (eco)sistemico e mettendo a fuoco ciò che è, e ciò che pensiamo debba essere, l’alimentazione.