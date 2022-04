Altamura (Bari) - BPPB per Lega del Filo d’Oro sostenuto il progetto “Autonomia abitativa” 01/04/2022 Prosegue da oltre 10 anni la partnership che unisce la Banca Popolare di Puglia e Basilicata alla Fondazione Lega del Filo d’Oro punto di riferimento in Italia per le persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale.



In occasione dell’avvio del sodalizio, è stato ideato il Conto Corrente Filo d’Oro, per finalità etiche attraverso il quale la Banca devolve, grazie ai tanti clienti titolari del suddetto conto, ad oggi sono circa 10.600, il 10% del costo delle operazioni eseguite per la realizzazione di determinati progetti del Centro Residenziale di Molfetta.



Per l’anno 2021 la BPPB, ha infatti sostenuto il progetto - “Autonomia abitativa” - nato dalla necessità, causa pandemia, di suddividere in modo più netto il Servizio Residenziale ed il Servizio Diurno, per rendere quindi “compartimentati” i due servizi in caso di necessità.

I lavori di riqualificazione di alcuni ambienti della sede molfettese, finalizzati ad ottenere un centro più bello, più sicuro e funzionale, hanno comportato lavori edili, di adeguamento degli impianti, l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature, come i binari a soffitto per consentire, agli utenti che soffrono di forti disabilità motorie, di spostarsi in sicurezza tramite specifiche imbragature.



A dicembre del 2021 sono stati completati i lavori dell’appartamento “Arancio”, che hanno accolto i 12 ospiti del Centro con camere più grandi e letti elettrici per gli utenti con disabilità motoria, bagni attrezzati per le disabilità motorie con pavimenti antiscivolo e sistemi di “chiamata” in caso di bisogno; un grande spazio per le autonomie personali in cui verranno collocati lettini per massaggi e “barella doccia” per stimolazioni sensoriali; una riorganizzazione degli “spazi giorno” con due sale da pranzo, una cucina “didattica” e un “ambiente lavanderia” per gli utenti più autonomi.



Il progetto sarà completato nel primo semestre 2022 con la riqualificazione del nuovo Servizio Diurno, predisponendo un nuovo progetto adeguato agli spazi, che accoglierà 15 utenti.

L’impegno della BPPB va oltre, infatti, per le prossime festività pasquali la Banca contribuirà ulteriormente a sostenere la Lega del Filo d’Oro, acquistando le uova di Pasqua, che saranno donate ad alcune onlus locali che hanno come attività principale l’attenzione ai bambini meno fortunati.



“Regalare un sorriso e la speranza di un futuro migliore, rappresenta solo una parte del grande senso di responsabilità che abbiamo verso la nostra comunità” - dichiara il Presidente della Banca Leonardo Patroni Griffi “sono molto fiero di questo sodalizio in quanto ci permette di esprimere in maniera concreta la nostra attenzione verso chi ne ha più bisogno.”



Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro dichiara:

“Grazie al supporto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e dei clienti che hanno scelto il conto corrente “Filo d’Oro” il Centro di Molfetta godrà di spazi rimodernati e attrezzati per le specifiche necessità degli utenti. Partnership importanti e durature come questa ci permettono di guardare al futuro con ottimismo e di realizzare sempre nuovi obiettivi a sostegno delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e delle loro famiglie”.



Il Direttore del Centro Socio Sanitario Residenziale di Molfetta, Sergio Giannulo afferma:

“Riorganizzare gli spazi del Centro permette di offrire un Servizio di maggiore qualità ai nostri ospiti residenziali e, al contempo, garantisce continuità agli utenti del Servizio Diurno che durante la pandemia hanno subito sospensioni forzate delle attività. Con questi interventi, la nostra struttura sarà più moderna e pronta ad affrontare anche le insidie di questi tempi con maggiore serenità ed in piena sicurezza per gli ospiti e le loro famiglie”.