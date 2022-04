Bari - LEALTA’ E AMICIZIA Al via la terza edizione del Concorso scolastico regionale “Antonella Diacono” 01/04/2022 “(Devo) Riuscire a farmi accettare così come sono da almeno tre persone”.

Antonella Diacono.



Quanto è importante sentirsi apprezzati e accettati dalle persone che abbiamo intorno? E quanto questo incide sul nostro percorso di crescita e di sviluppo nella coscienza di sé?

Se queste domande sono fondamentali per ciascuno di noi, ecco che nel delicato e fragile momento dell’adolescenza assumono una rilevanza altamente impattante. Guardarsi e scoprirsi attraverso gli occhi di chi ci accompagna nella quotidianità diventa – soprattutto per le anime più sensibili – un modo per riappacificarsi con i propri dubbi e i propri demoni.

Ecco perché quest’anno, per la terza edizione del Concorso scolastico regionale “Antonella Diacono”, i temi da approfondire e analizzare saranno quelli della Lealtà e dell’Amicizia. Il concorso - finalizzato a promuovere e valorizzare la cultura del dialogo, dell’inclusione e dell’empatia, in collaborazione con il Garante Regionale dei Diritti del Minore e COOP Alleanza 3.0 - punta a far riflettere sul bisogno di sentirsi apprezzati, sull’autenticità nei rapporti, ma anche sulla capacità di accettare se stessi e l’inevitabile distanza tra quel che si è davvero e quel che si vorrebbe essere.

“Quest’anno il tema è stato scelto direttamente dai ragazzi – spiega Domenico Diacono, papà di Antonella e presidente dell’associazione Anto Paninabella Odv – che lo scorso anno ci hanno detto di voler parlare di amicizia e lealtà. Abbiamo scelto una frase di Antonella che potesse essere un valido spunto, e l’abbiamo trovata in una importante lista di “cose da fare”. Al primo posto della lista Anto aveva scritto: “(Devo) Riuscire a farmi accettare così come sono da almeno tre persone”.

Gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado della Regione Puglia potranno presentare uno scritto, un video, un disegno o un qualsiasi elaborato artistico entro e non oltre il 31 maggio 2022.

Tutti i lavori pervenuti saranno poi pubblicati sul sito dell’Associazione Anto Paninabella OdV.

Consulta il bando: https://bit.ly/anto2022

Consulta le FAQ: https://www.paninabella.org/faq-concorso-scolastico-2022

Indirizzo di spedizione degli elaborati: concorso_antonella@paninabella.org