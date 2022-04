Tornano i Saloni dello Studente in presenza Prima tappa in Puglia con il Salone di Bari 01/04/2022 Tornano i Saloni dello Studente in presenza

Dal 5 al 7 aprile alla Fiera del Levante appuntamento per gli studenti delle scuole superiori: incontri, simulazioni dei test di ammissione, colloqui



Presenti tutti e cinque gli atenei del territorio e gli ITS

oltre a numerose realtà formative regionali, nazionali e internazionali



Focus sull’Esame di maturità 2022



1 aprile 2022

Torna finalmente in presenza il Salone dello Studente, dopo due anni online a causa della pandemia che ha fermato gli eventi. A inaugurare il ritorno alla “normalità”, tanto atteso da studenti e docenti, è la Puglia con il Salone di Bari, dal 5 al 7 aprile alla Fiera del Levante (Lungomare Starita, Ingresso Pedonale Edilizia).



I numeri della Puglia. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Università ed elaborati dall’Osservatorio Talents Venture, il numero di immatricolati in Italia è calato del 5,2% in confronto al 2020/2021. Rispetto a questo valore la Puglia regge: sono 15.945 gli immatricolati 2021/2022 contro i 16.358 del periodo precedente, -2,5%. Crescono Foggia, +3,2% e Lum Casamassima +15% mentre sono pressoché stabili il Politecnico di Bari, 1.893 immatricolati, e l’Università del Salento, 3.903 immatricolazioni, leggero calo per l’Università degli Studi di Bari. Sempre secondo i dati del ministero, sono 85mila gli iscritti totali agli atenei della Puglia, in crescita rispetto ai quasi 82mila dell’anno precedente. Per quanto riguarda le scuole superiori, sono circa 200mila gli studenti di licei, tecnici e professionali (64mila a Bari, 38mila a Lecce, 32mila a Foggia, 28mila a Taranto mentre a Barletta Andria Trani sono 19mila e a Brindisi 18mila). Sono 98mila gli studenti dei licei, 64mila quelli degli istituti tecnici e 38mila dei professionali. In Puglia il tasso di passaggio dei neodiplomati all’Università è maggiore tra le femmine che non tra i maschi. Le femmine sono al 56,6% (un dato in crescita negli ultimi anni e superiore a quello del Mezzogiorno, 55%, e in linea con quello dell’Italia, 57,7%), mentre i maschi si fermano al 43,5%.



Il programma del Salone dello Studente di Bari

Studiare nel territorio. Fortissima la presenza delle realtà del territorio con tutti e 5 gli atenei pugliesi: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento, l’Università degli Studi di Foggia, la Lum - Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro. Ci saranno anche l’Accademia di Belle Arti di Lecce, la Scuola superiore per mediatori linguistici Bona Sforza di Bari, la Nouvelle Esthétique Académie di Bari, la Rail Academy di Bari, oltre alla cospicua presenza delle Fondazioni ITS (Agroalimentare, Apulia Digital Maker, Cuccovillo Meccatronica, Turismo e Beni culturali, Aerospazio, Logistica). Numerosissime le università e le accademie nazionali e internazionali. Oltre 100 gli incontri di orientamento a tutto tondo: presentazioni di offerte formative di atenei e accademie, l’esperienza Erasmus, prospettive sul mondo del lavoro, come entrare nelle Forze Armate. Da segnalare gli incontri sulla tutela dell’ambiente marino a cura della Guardia Costiera.

Focus Esame di maturità 2022. Uno spazio di confronto aperto tra studenti, istituzioni e docenti per scoprire insieme tutte le novità dell’esame di quest’anno e come affrontarlo al meglio. Con Sergio Bettini, psicologo dell’orientamento, il Liceo Scientifico A. Scacchi di Bari, USR Puglia e USR Molise (6 aprile ore 9.45).



Simulazioni di test d’ammissione. Tutti i giorni sono in programma, a ciclo continuo, le prove dei test d’ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso (Medicina, Ingegneria, Economia). Un appuntamento sempre molto atteso dai ragazzi che possono sperimentare i quesiti che troveranno nei test. A cura di Dispenso.



Area Ascolto. Tutti i giorni un pool di psicologi e counselor sarà a disposizione degli studenti per colloqui individuali di orientamento. Il servizio è a cura di Aspic Counseling.

Sei Sale per professori e studenti. I padiglioni tornano a essere reali e tutte le iniziative si svolgeranno in Sala Studiare in Puglia, Sala Mandela, Sala Montessori, Sala Counseling, Sala Test d’Ammissione. Infine, il Teacher’s Corner, uno spazio per i docenti con iniziative a loro dedicate.



Gli incontri

A tu per tu con le scuole. “Il patrimonio culturale digitale nei Pcto e nella didattica. Gli istituti scolastici si raccontano”, a cura dell’Associazione internazionale DiCultHer e la Rete dei Licei classici della Puglia All’appuntamento, che inaugura ai Saloni un ciclo di incontri ravvicinati con le scuole, le loro best practice e le loro peculiarità, parteciperanno Carmine Marinucci, presidente DiCultHer, Marco Di Paolo, referente DiCultHer Molise, il Liceo Classico e delle Scienze umane F. De Sanctis di Trani.



Inclusione. Orientamento senza margini, un incontro che farà il punto sulle opportunità di studio e lavoro per giovani con disabilità e Dsa, in collaborazione con Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata.



Con Banca Popolare di Puglia e Basilicata si parlerà di “Il ruolo dell’impresa nell’orientamento dei giovani per favorire scelte consapevoli – Figure professionali emergenti in banca” (martedì 5 aprile, 12.00).



Tutti gli incontri del Salone dello Studente danno diritto a crediti PCTO per la formazione e le scuole possono ricevere i relativi attestati richiedendoli a salonedellostudente@class.it

Al link https://www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-bari-2022/ il programma.



Accesso al Salone. La partecipazione al Salone è gratuita, basta iscriversi sulla piattaforma. Per accedere agli spazi sarà obbligatorio mostrare il biglietto d’ingresso personale. L’evento sarà accessibile, previa iscrizione, a uno o più giorni dalle 8.30 alle 13.30. In conformità a quanto prescritto dai vigenti provvedimenti legislativi, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Super Green Pass” ovvero avere almeno uno dei requisiti specificati: certificato di avvenuta vaccinazione; certificato di guarigione dall’infezione Covid-19 entro i 6 mesi precedenti. All’ingresso sarà richiesto l’obbligo di mascherina FFP2. Gli spazi saranno organizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

