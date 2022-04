[PHOTOGALLERY] Campionato nazionale karate Under21 Per la Puglia Argento nel kàta con Soldano; bronzo con Ciminiello nel kumitè 03/04/2022 La Puglia torna con due podi e un piazzamento dai campionati nazionali Under 21 tenutisi nello scorso week-end al Pala Pellicone, il tempio del karate italiano sulle rive del Lido di Ostia.

All’edizione 2022 hanno partecipato circa 500 atleti, provenienti da oltre 180 squadre del territorio nazionale.

Per la Puglia la prima medaglia è arrivata dalla campionessa tarantina Sara Soldano, dell’Asd Dojo Matsumura del maestro Antonio Di Serio, che ha conquistato la finale nel kàta ma si è dovuta accontentare dell’argento, confermando quanto di buono fatto sino ad oggi anche a livello internazionale.



La seconda medaglia pugliese è giunta con Mario Ciminiello, allievo del padre Cesare, maestro dell’Asd GS Fiamme Cremisi Foggia, che ha ottenuto un bronzo nella specialità del kumitè maschile, categoria 67kg.

Infine, sempre nel kumitè ma categoria 60 kg, registriamo il 5° posto di Adamo Dabramo dell’ASD Centro Sport Bari.