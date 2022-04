[PHOTOGALLERY] Bari -SERATA DI CHIUSURA BIFEST 2022. L’OMAGGIO A MORRICONE E TORNATORE, EMILIANO: “AVETE RESTITUITO L’ORGOGLIO DEL SUD" 03/04/2022 Link video immagini

http://rpu.gl/xvXu9



Link video intervento Emiliano

http://rpu.gl/cFjd7





“In realtà il Bifest non finisce mai, non solo perché il lavoro per l’edizione successiva comincia il giorno dopo che lo spettacolo si chiude. Ma soprattutto perché viviamo un anno intero non solo nell’attesa ma anche nell’accurata preparazione di questo evento. Voglio ringraziare tutto il popolo pugliese e in particolare la città di Bari, e il suo sindaco, perché non è semplice riemergere dalle proprie debolezze. E noi anche grazie al Bifest, alla ricostruzione del Petruzzelli, grazie alla cultura, all’intuizione che abbiamo avuto da sempre, non solo io ma un’intera generazione di amministratori pubblici, ci siamo resi conto che questa specie di doping non dannoso che crea dipendenza come la cultura, ha rimesso in piedi una regione del Sud che nessuno ricordava. Una delle caratteristiche di questa regione meravigliosa è che della scarsità ha fatto la sua forza. E grazie al Bifest siamo riusciti a fare di Bari una delle capitali della cultura italiana”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal palco del teatro Petruzzelli partecipando alla serata di chiusura del Bifest 2022, con due grandi ospiti, Giuseppe Tornatore (in video collegamento) e Miriam Leone.

Al regista siciliano premio Oscar con “Nuovo Cinema Paradiso” è stato consegnato il Premio Mario Monicelli per il film “Ennio” dedicato al maestro Morricone.

“Siete entrambi siciliani – ha aggiunto Emiliano riferendosi a Tornatore – e anche per me la Sicilia è un luogo dell’anima. Lì sono andato a lavorare per la prima volta e ho avuto l’onore di lavorare per la prima volta con siciliani meravigliosi, che mi hanno insegnato il mestiere, la forza, la dignità. E poi sei arrivato tu come un completamento, perché in una giornata meravigliosa con Ennio Morricone, mi hai restituito l’orgoglio di uomo del Sud. Man mano che la tua carriera va avanti – ha concluso Emiliano rivolgendosi sempre a Tornatore - ci restituisci il senso di appartenenza e anche il senso di fratellanza che la Puglia sente con la tua terra dolente ma anche stupendamente energica. È vero che la mafia è siciliana, ma la vera antimafia è pure siciliana”.

Durante la serata Miriam Leone ha ricevuto il Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista per il film Diabolik dei Manetti Bros. Dopo le premiazioni, l’ultimo appuntamento per la sezione Anteprime Internazionali con la proiezione di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday (The United States Vs. Billie Holiday) di Lee Daniels con Andra Day Trevante Rhodes