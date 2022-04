9 aprile - Incontro spettacolo dedicato a “Montale e l’amore – Io non sono Clizia” - Bari 09/04/2022 Sabato 9 Aprile, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, nuovo appuntamento del ciclo “Polvere di stelle” con l’incontro-spettacolo dedicato a “Montale e l’amore – Io non sono Clizia”, a cura di Valeria Traversi.

Valeria Traversi, scrittrice, insegnante e studiosa di letteratura italiana del Seicento e del Novecento (Pietro Michiele, Primo Levi e la letteratura della Shoah, Ungaretti, Quarantotti Gambini), presenta il suo romanzo “Io non sono Clizia” (Raffaelli editore) che ricostruisce, tra documenti e fiction, la relazione amorosa tra Eugenio Montale e la studiosa americana Irma Brandeis, la misteriosa dedicataria de “Le occasioni”. Sullo sfondo cupo degli anni più difficili della dittatura e della seconda guerra mondiale, l’autrice fornisce un ritratto del grande premio Nobel italiano nascosto ai più e una lettura inedita delle sue più famose poesie, ma – più di ogni altra cosa – ricostruisce l’influenza letteraria e il fascino di una grande donna dimenticata. Un’intesa intellettuale e sentimentale, la loro, che, nonostante la precoce e dolorosa separazione, durò per tutta la vita. Rino Bizzarro interpreta alcune poesie di Montale e alcune pagine del Romanzo di Valeria Traversi. Si accede con green pass e mascherina obbligatori, nel rispetto delle norme anti Covid19.





Sabato 9 Aprile, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, nuovo appuntamento del ciclo “Polvere di stelle” con l’incontro-spettacolo dedicato a “Montale e l’amore – Io non sono Clizia”, a cura di Valeria Traversi.

Valeria Traversi, scrittrice, insegnante e studiosa di letteratura italiana del Seicento e del Novecento (Pietro Michiele, Primo Levi e la letteratura della Shoah, Ungaretti, Quarantotti Gambini), presenta il suo romanzo “Io non sono Clizia” (Raffaelli editore) che ricostruisce, tra documenti e fiction, la relazione amorosa tra Eugenio Montale e la studiosa americana Irma Brandeis, la misteriosa dedicataria de “Le occasioni”. Sullo sfondo cupo degli anni più difficili della dittatura e della seconda guerra mondiale, l’autrice fornisce un ritratto del grande premio Nobel italiano nascosto ai più e una lettura inedita delle sue più famose poesie, ma – più di ogni altra cosa – ricostruisce l’influenza letteraria e il fascino di una grande donna dimenticata. Un’intesa intellettuale e sentimentale, la loro, che, nonostante la precoce e dolorosa separazione, durò per tutta la vita. Rino Bizzarro interpreta alcune poesie di Montale e alcune pagine del Romanzo di Valeria Traversi. Si accede con green pass e mascherina obbligatori, nel rispetto delle norme anti Covid19.





Sabato 9 Aprile, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, nuovo appuntamento del ciclo “Polvere di stelle” con l’incontro-spettacolo dedicato a “Montale e l’amore – Io non sono Clizia”, a cura di Valeria Traversi.

Valeria Traversi, scrittrice, insegnante e studiosa di letteratura italiana del Seicento e del Novecento (Pietro Michiele, Primo Levi e la letteratura della Shoah, Ungaretti, Quarantotti Gambini), presenta il suo romanzo “Io non sono Clizia” (Raffaelli editore) che ricostruisce, tra documenti e fiction, la relazione amorosa tra Eugenio Montale e la studiosa americana Irma Brandeis, la misteriosa dedicataria de “Le occasioni”. Sullo sfondo cupo degli anni più difficili della dittatura e della seconda guerra mondiale, l’autrice fornisce un ritratto del grande premio Nobel italiano nascosto ai più e una lettura inedita delle sue più famose poesie, ma – più di ogni altra cosa – ricostruisce l’influenza letteraria e il fascino di una grande donna dimenticata. Un’intesa intellettuale e sentimentale, la loro, che, nonostante la precoce e dolorosa separazione, durò per tutta la vita. Rino Bizzarro interpreta alcune poesie di Montale e alcune pagine del Romanzo di Valeria Traversi. Si accede con green pass e mascherina obbligatori, nel rispetto delle norme anti Covid19.



.

Valeria Traversi, scrittrice, insegnante e studiosa di letteratura italiana del Seicento e del Novecento (Pietro Michiele, Primo Levi e la letteratura della Shoah, Ungaretti, Quarantotti Gambini), presenta il suo romanzo “Io non sono Clizia” (Raffaelli editore) che ricostruisce, tra documenti e fiction, la relazione amorosa tra Eugenio Montale e la studiosa americana Irma Brandeis, la misteriosa dedicataria de “Le occasioni”. Sullo sfondo cupo degli anni più difficili della dittatura e della seconda guerra mondiale, l’autrice fornisce un ritratto del grande premio Nobel italiano nascosto ai più e una lettura inedita delle sue più famose poesie, ma – più di ogni altra cosa – ricostruisce l’influenza letteraria e il fascino di una grande donna dimenticata. Un’intesa intellettuale e sentimentale, la loro, che, nonostante la precoce e dolorosa separazione, durò per tutta la vita. Rino Bizzarro interpreta alcune poesie di Montale e alcune pagine del Romanzo di Valeria Traversi. Si accede con green pass e mascherina obbligatori, nel rispetto delle norme anti Covid19.