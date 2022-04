Bari - La Regione Puglia con il progetto Su.pr.eme. Italia esporta buone pratiche di integrazione 04/04/2022 Su.pr.Eme. Italia, il progetto che promuove processi di integrazione ed inclusione della popolazione straniera che lavora nelle campagne, lascia la Puglia e approda in Campania, una delle cinque regioni del sud a cui è rivolto.

Dopo le tappe nei comuni di Foggia, Rutigliano e Nardò, Su.pr.Eme. si sposta a Castel Volturno dove il 7 aprile 2022, nel Centro di Aggregazione e Legalità a partire dalle 14.30, si svolgerà il percorso partecipativo dell’AGORÀ DELLA CONDIVISIONE curato dalla Segreteria Generale della Presidenza sezione Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale.



E proprio nel comune in provincia di Caserta saranno portati all’attenzione dell’Agorà le realtà pugliesi di casa Sankara a San Severo e di Masseria Boncuri a Nardò. Modelli contro lo sfruttamento e il caporalato che la Regione Puglia ha costruito grazie alla messa a disposizione di terreni di sua proprietà, offrendo l’opportunità agli stranieri residenti nei ghetti di affrancarsi dalla condizione di schiavo e fare impresa agricola o semplicemente di avere posto sicuro dove vivere, liberi.



Un format tutto pugliese di comunicazione circolare che riunisce stakeholder istituzionali, rappresentanti del mondo sindacale, datoriale e del terzo settore con l’intento di individuare efficaci azioni ed interventi di riconoscimento, emersione, regolarizzazione del lavoro del mercato locale e azioni di integrazione sociale ed economica dei migranti nelle comunità ospitanti all’interno delle quali spesso vivono in condizioni di marginalità socio-economica a cui il più delle volte si associa la precarietà abitativa. L’Agorà della condivisione è la formula innovativa scelta dalla Regione Puglia per creare comunità di pratica e al tempo stesso rielaborare dati di ascolto che il decisore può utilizzare per mettere in campo azioni.



Alla tappa campana di Su.pr.Eme. Italia interverranno l’assessore regionale alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione Mario Morcone; Luigi Umberto Petrelli, primo cittadino di Castel Volturno, Simonetta De Gennaro, dirigente dell’ufficio per il federalismo, dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, Michele Cimmino, dirigente UOD Politiche dell’immigrazione e dell’emigrazione della Regione Campania.



Su.Pr.Eme. Italia (Sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di grave marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni del Sud: Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata.) – La strada Giusta, è finanziato con Fondi AMIF- della Commissione Europea con il partenariato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Lead Partner) coadiuvato dalla Regione Puglia, Coordinating Partner, insieme alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia e all’Ispettorato del lavoro, l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni e Nova Consorzio Nazionale.

