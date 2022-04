Bari -M5S: “Con approvazione elenco installatori abilitati, il reddito energetico sempre più vicino a diventare realtà" 04/04/2022 Crisi energetica. M5S: “Con approvazione elenco installatori abilitati, il reddito energetico sempre più vicino a diventare realtà”



“Il Reddito energetico in Puglia sta diventando realtà. È stato approvato nei giorni scorsi l’Elenco Regionale degli 'operatori economici abilitati alla realizzazione di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili', così come previsto dalla legge con cui è stato istituito il Reddito Energetico. Il prossimo passo, per cui sembra si sia in dirittura d’arrivo, sarà l’approvazione e pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, per dare concreto avvio alla misura. Grazie al Reddito energetico, per cui ci siamo battuti nella scorsa legislatura con l’ex consigliere Antonio Trevisi, la Puglia avrà uno strumento in più per affrontare la crisi energetica in atto e promuovere modelli sostenibili di autoconsumo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili”. Lo dichiarano i Consiglieri del M5S Marco Galante, Cristian Casili, Rosa Barone e Grazia Di Bari.



Entro il 31 gennaio 2022, termine di chiusura dell’avviso, sono pervenute sulla piattaforma informatica predisposta per la presentazione delle istanze 214 richieste di iscrizione all’ Elenco Regionale degli operatori economici abilitati all’installazione degli impianti. In seguito all’istruttoria condotta dalla Sezione regionale competente, 77 istanze sono risultate “idonee” all’inserimento nell’Elenco Regionale. Per 147 candidature è stato richiesto agli operatori economici la modifica dei dati inseriti sulla piattaforma Informatica, pertanto l’elenco definitivo verrà successivamente aggiornato.



“L’inserimento degli operatori economici nell’Elenco regionale - continuano i pentastellati - assicura il possesso da parte dell’operatore abilitato dei requisiti minimi di idoneità professionale richiesti e l’assunzione degli impegni per la realizzazione degli interventi di installazione degli impianti. Con l’approvazione dell’Elenco degli operatori abilitati, si potrà finalmente procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presentazione da parte dei cittadini delle domande di prenotazione per l’accesso alla misura del Reddito energetico. Le domande dovranno essere presentate proprio tramite l’operatore economico scelto dal cittadino tra quelli inseriti nell’elenco regionale, al quale sarà direttamente erogato il contributo eventualmente concesso. L’operatore dovrà supportare il beneficiario negli adempimenti relativi all’installazione e alla connessione alla rete degli impianti, oltre che provvedere ai servizi di assicurazione e manutenzione. Ringraziamo l’assessore Delli Noci per il lavoro che sta portando avanti. Il Reddito energetico è una misura innovativa dal punto di vista sociale ed ambientale in quanto mette insieme il contrasto alle povertà e strumenti incentivanti per lo sviluppo delle energie rinnovabili: promuovendo l’autoconsumo dell’energia, rende i cittadini non solo fruitori, ma anche produttori di energia con notevoli risparmi sui costi delle bollette. Con questa misura, sarà possibile favorire l’evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato a uno distribuito, contribuendo a superare le criticità della crisi energetica attuale. In questo momento così difficile, misure come questa possono davvero portare benefici concreti ai cittadini”.