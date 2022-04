Marina di Pisticci (Matera)- Trofeo OptiSud II Tappa - 9/10 Aprile 2022 al Porto degli Argonauti 05/04/2022 Porto degli Argonauti

Il 9 e 10 aprile in programma le regate del prestigioso Trofeo OptiSud



La seconda tappa del Trofeo OptiSud - circuito di regate riservato alla classe Optimist promosso dalla FIV - è a Marina di Pisticci il prossimo 9 e 10 aprile.

Ad organizzarla, in delega della Federazione Italiana Vela, il Circolo Vela Argonauti che ha raccolto una sfida importante vista l’alta partecipazione di giovani atleti della classe Optimist italiana, con la collaborazione dei circoli e delle associazioni veliche lucane della costa ionica.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Mstera, Comune di Pisticci, CONI Comitato Regionale Basilicata, APT Basilicata e Matera-Basilicata 2019.

Sono quasi 200 i ragazzi, associati a 28 circoli provenienti dal Centro Sud Italia, pronti a scendere in acqua nei due giorni di regate in programma al Porto degli Argonauti, il marina resort certificato dalla prestigiosa The Yacht Harbour Association con le 5 ancore d’oro per la qualità dei servizi.

Le associazioni sportive veliche lucane rispondono molto bene a questa manifestazione itinerante, che ha l’intento di coinvolgere tutti i timonieri che in optimist si divertono e vogliono provare da una parte le prime esperienze in regate con una flotta numericamente importante, dall’altra avere un’ulteriore occasione di confronto in un circuito diventato riferimento del movimento velico giovanile nazionale.

«Un ringraziamento particolare dobbiamo rivolgerlo alla Federazione Italiana Vela, al Comitato Promotore OptiSud, ai marinai del Porto degli Argonauti sempre attenti e disponibili a risolvere ogni problema offrendo il massimo del supporto logistico a tutti - ha detto l’ing. Antonio De Nicolò, presidente del Circolo Vela Argonauti - nonché agli sponsor che ci stanno sostenendo oltre che a tutti i Circoli Velici del litorale ionico lucano, per l’impegno assunto per la buona riuscita della manifestazione».

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato sabato 9 aprile alle ore 12.00, mentre per la giornata seguente sarà dato specifico avviso da parte del Comitato di Regata. Verranno disputate in totale 6 prove per entrambe le divisioni (A e B) che raggruppano giovani timonieri per fasce d’età.

Le previsioni del tempo ad oggi parlano di un vento tra i 7 e i 13 nodi circa per la giornata di sabato, una buona intensità per questo tipo di manifestazione.

La direzione della regata a mare è affidata a Domenico Guidotti, presidente del Comitato di Regata, che sarà coadiuvato nel suo lavoro dai giudici di regata della VI Zona FIV Basilicata-Calabria.

Tutte le indicazioni sulla logistica a terra, convenzioni, servizi ed eventi collaterali per atleti, allenatori ed accompagnatori saranno fornite tramite il sito internet www.optisud.it e sul sito del Porto degli Argonauti www.portodegliargonauti.it/News/Regate