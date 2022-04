6 aprile - Presentazione del libro “Ritrovare la sinistra. Progetto e Soggetto” di Egidio Zacheo a Trepuzzi (Lecce) 06/04/2022 Mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 19.30, presso la sede del circolo culturale “G. Galilei” (C.so Umberto I, Corte Bianca) a Trepuzzi (Le), sarà presentato il nuovo saggio di Egidio Zacheo, “Ritrovare la sinistra. Progetto e Soggetto”, edito da Edizioni Esperidi. Insieme all’autore interverranno: Salvatore De Masi docente di linguistica presso Unisalento e Sandro Frisullo ex vicepresidente della giunta regionale pugliese. Sarà presente l’editore Claudio Martino.



Il libro. Nella attuale fase storica la sinistra italiana non “scorre” in superficie. Appare essere più simile ad un fiume carsico che si muove nelle viscere del Paese. Vi sono infatti, da nord a sud, sacche di resistenza culturale e organizzativa attorno ad associazioni, circoli, testate giornalistiche on-line di assoluto valore benché isolate e non comunicanti tra loro. Sento di poterlo affermare con certezza perché di alcune faccio parte e perché scrivo su testate on-line del “profondo nord” e del “profondo sud”. Per questo mi vado convincendo (e confortando) che non tutto è perduto, che c’è una cultura di riferimento salda (“ben scavato vecchia talpa”) che tiene acceso il fuoco dell’analisi e del sapere, della volontà di impegnarsi (dalla Prefazione dell’Autore).



L’autore. Egidio Zacheo ha insegnato Scienza Politica presso l’Università del Salento. È stato più volte sindaco di Campi Salentina. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: “Politica e istituzioni nella transizione. L’Italia in Europa” (2000), “Il secolo della democrazia. Politica e diritti nel Novecento” (2003), “Un paese in bilico. Il mio volontariato culturale e politico” (2005), “L’anomalia italiana e l’autodafé della sinistra” (2010), “L’identità divisa. L’Italia e il nostro debole spirito pubblico” (2013), “La sinistra finisce. Dal populismo di Vendola e Renzi al governo gialloverde” (2019).