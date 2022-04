a Nalles torna sul podio Maria Sukhopalova e domenica si corre a Brescia il Campionato Lombardo XCE 06/04/2022 BRESCIA (BS) – La Carbon Hubo è impegnata al massimo in questi giorni in vista del Campionato Regionale XCE esordienti e allievi che si terrà il prossimo 9 aprile presso il Bike Ranch 2.0 di Brescia. Nel weekend appena trascorso le maglie del team di Paolo Novaglio hanno tinto di colore alcuni prestigiosi podi al centro e al nord della penisola preparando il terreno per l’attesa manifestazione principe nel calendario lombardo di specialità.



Fortemente vissute le emozioni che hanno visto il team a podio in ben tre manifestazioni sul suolo nazionale. A Nalles, sabato 2 aprile per il XXI appuntamento con il Marlene Sudtirol Sunshine Race, seconda tappa delle Internazionali d'Italia Series, l’ucraina Maria Sukhopalova si è aggiudicata il quinto posto tra le donne junior (in una gara molto mud e poco sun tanto da richiamare le atmosfere del ciclocross) mentre Chynchyk Boghdan porta a casa una ventesima posizione al suo debutto.



Una gara importante caratterizzata dalla lunga salita dell'usignolo, ed un percorso tecnico con discese su radici e pietre viscide dovute alla persistente pioggia del venerdì, che hanno reso il tracciato estremamente fangoso e appesantito: un fango colloso che ha messo a dura prova gli atleti soprattutto nei tratti del sottobosco. Una prestazione singolare per gli atleti ucraini in maglia Carbon Hubo che si sono distinti in questa importante tappa.



Nel Lazio, per il Trofeo AVIS Cavriana (MN) e 3° XCO Etrusco città di Cerveteri (RM) i colori del team continuano a primeggiare. Il circuito ben preparato in via dei Vignali con diversi tratti tecnici e single track ha fatto esaltare i colori bresciani con tre vittorie, un secondo e un terzo posto.



Ottimi risultati nella prima prova dello junior Bike Brescia a Desenzano Del Garda in occasione del Colnago Festival, domenica 3 aprile, i giovanissimi conquistano importanti vittorie. Primo gradino del podio per Matteo Pelizzari e ben quattro Carbon hubo al secondo gradino con Filippo Tanghetti, i fratelli Bodini, Davide e Marta e Sara Pinna, concludendo con un super argento anche nella classifica a squadre. Questi ultimi ottimi risultati sono davvero il preludio per il Campionato Regionale XCE che si disputerà in Brescia sabato 9 aprile a partire dalle 12:00.



Proprio domani pomeriggio, mercoledì 6 aprile alle ore 16:00, presso l’elegante cornice del Palazzo Loggia, nell'ospitale sala di Giunta si terrà la conferenza stampa di presentazione del Campionato Regionale alla presenza di:

• Paolo Novaglio, presidente dell'Italia Sport Team;

• Guido Ghidini DS dell'Italia Sport Team

• Ivan Maranta titolare Infotre srl sponsor del circuito Sunsportweek Junior Series.



La giornata del 9 aprile sarà ripresa dal server televisivo Alcamedia e trasmessa sui canali nazionali e su altre 32 televisioni regionali in tutta l'Italia.



Appuntamento imperdibile quindi al Bike Ranch 2.0 di viale Oberdan dalle ore 12.00.