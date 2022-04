12 aprile - Presentazione libro di Fulvio Delle Donne "Federico II e la crociata della pace" a Lucera (Foggia) 12/04/2022 Si terrà martedì 12 aprile alle ore 19:00, presso la sala dello storico Circolo Unione di Lucera, la presentazione del nuovo volume del prof. Fulvio Delle Donne dal titolo “Federico II e la crociata della pace” edito da Carocci. La pubblicazione ha come oggetto una crociata, come è stata definita da Paolo Mieli sulle pagine del Corriere, “diversa dalle altre”. Un evento eccezionale in quanto Gerusalemme fu riconsegnata alla cristianità senza spargimento di sangue da quell’imperatore Federico II che si recò in Terra Santa da scomunicato. Mai quanto oggi ci si deve interrogare sul tema della pace e su “prospettive applicabili”, basti pensare all’esempio negli stessi anni di San Francesco, e su punti convergenti di una visione “laica” di quelle vicende che, sebbene lontane nel tempo, danno un “senso attuale allo studio del passato”.

Fulvio Delle Donne è professore di Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università degli Studi della Basilicata, dove insegna anche Storia medievale. Nella sua ampia produzione scientifica coniuga metodi e interessi storici con quelli filologico-letterari, coprendo un arco cronologico che va dal VI al XV secolo. Ha pubblicato più di venti volumi, tra edizioni critiche (ospitate presso numerose case editrici nazionali e internazionali) e studi monografici stampati da prestigiose case editrici; ha pubblicato, poi, in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo più di 150 saggi, divisi tra importanti volumi, prestigiosi repertori enciclopedici internazionali e riviste scientifiche internazionali.

Dialogherà con l’autore il dott. Alessandro De Troia mentre introdurrà l’incontro il Presidente del Circolo Unione il dott. Silvio Di Pasqua.