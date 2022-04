Bisceglie - RITORNA IL PREMIO INTERNAZIONALE DUCHESSA LUCREZIA BORGIA – RICONOSCIMENTO ALLA CULTURA E ALLA SCIENZA 07/04/2022 RITORNA IL PREMIO INTERNAZIONALE DUCHESSA LUCREZIA BORGIA – RICONOSCIMENTO ALLA CULTURA E ALLA SCIENZA



Con un imponente Convegno Culturale “ I SEGRETI DELLA DUCHESSA DI BISCEGLIE “ con la presenza di due illustri relatori il Professor Luigi Palmiotti storico e Presidente della locale Archeoclub d’Italia e massimo esperto della nobildonna Lucrezia Borgia Duchessa di Bisceglie e dal Professor Giuseppe Grosso filosofo.



Durante il convegno in diretta televisiva sulla rete Mediasertv, vi sarà un collegamento in diretta con Marco Gulinelli assessore alla Cultura della Città di Ferrara per i saluti da parte dell’ Amministrazione della città Estense.



L’evento vede il patrocinio della Regione Puglia , della Provincia di Barletta - Andria - Trani , Comune di Bisceglie , Comune di Ferrara , Archeoclub d’Italia, a cura dell’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia in Bisceglie in collaborazione con le reti Mediasertv di Pontedera (Pisa).



Inoltre, la serata culturale sarà accompagnata da musica classica dal vivo.

Appuntamento domenica 24 aprile 2022 con inizio ore 18,00 presso la sala del settecentesco Seminario Arcivescovile in Bisceglie.

Ingresso libero con mascherina e green pass