Ad aprile due appuntamenti speciali dei Testimone di Geova per non perdere la speranza 07/04/2022 “Il mondo è in subbuglio”, ha affermato António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. In un periodo segnato sempre di più dall’incertezza per il futuro, i Testimoni di Geova di tutto il mondo organizzano nel mese di aprile due importanti eventi per riflettere sui motivi che possono aiutare a non perdere la speranza. Anche gli oltre 18.000 Testimoni di Geova della Puglia estendono a tutti l’invito ad assistere a questi eventi.



Il primo evento speciale sarà una conferenza di 30 minuti dal tema “Come si può avere una speranza certa?”. Si terrà nel fine settimana del 9-10 aprile e fornirà ragioni concrete per avere fiducia nella speranza contenuta nella Bibbia.



Il secondo appuntamento è l’annuale Commemorazione della morte di Gesù Cristo che si terrà la sera del 15 aprile 2022, dopo il tramonto, secondo le indicazioni riportate nei Vangeli (Luca 22:19). Questo è l'evento più importante dell'anno per i Testimoni di Geova. L’anno scorso vi hanno partecipato oltre 500.000 persone in Italia e oltre 21 milioni in tutto il mondo, con un aumento del 19,7% rispetto al 2020.



"Molte persone sono sorprese di scoprire che la Bibbia descrive un futuro senza sofferenza e persino senza morte, che presto diventerà realtà proprio qui sulla terra", ha detto Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova per Puglia e Basilicata. “In un periodo segnato da incertezze e maggiori timori per il futuro, questi due appuntamenti ci ricorderanno le valide ragioni che esistono per avere fede nella promessa che la Bibbia ci fa di un futuro migliore”.



Per la prima volta entrambi gli eventi si terranno in modalità ibrida. Tutti i luoghi di culto saranno infatti gradualmente riaperti a piccoli gruppi di presenti, e chiunque desidera unirsi potrà farlo anche in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom. L'ingresso agli eventi è gratuito e non è richiesta alcuna registrazione. Le informazioni per partecipare localmente sono disponibili su jw.org.





Commemorazione 2022 | Scheda Informativa



Quando verrà celebrata la Commemorazione nel 2022?

15 aprile 2022.



Quanto dura?

Circa un’ora.



Come si svolge la Commemorazione?

La Commemorazione si apre e si chiude con un cantico, seguito da una preghiera pronunciata da un ministro dei Testimoni di Geova. La parte principale di questo evento è un discorso che mette in risalto il valore della morte di Gesù e spiega come possiamo trarre beneficio da quello che Dio e Cristo hanno fatto per noi.



La Commemorazione coincide con la Pasqua?

No. Mentre la Pasqua è una celebrazione della risurrezione di Gesù, la Commemorazione è una solenne celebrazione della sua morte. Questo è in armonia con il comando che Gesù diede ai suoi discepoli: "Continuate a far questo in mio ricordo" (Luca 22:19). I Testimoni di Geova osservano la Commemorazione ogni anno nell'anniversario della sua morte secondo il calendario lunare biblico. Gesù istituì la Commemorazione dopo il tramonto del 14° giorno del mese ebraico di nisan dell’anno 33 d.C. I Testimoni di Geova continuano a osservare ogni anno la Commemorazione in questa data, seguendo il modello dei primi cristiani. Anche se quest'anno il 14 nisan è un venerdì, l'anniversario di questa data potrebbe cadere ogni anno in un giorno diverso della settimana. Ogni anno determiniamo la data in cui cade il 14 di nisan usando lo stesso metodo usato ai tempi di Gesù, piuttosto che applicare il metodo usato per il moderno calendario ebraico.



Chi sono i Testimoni di Geova?

Una confessione cristiana i cui membri adorano Dio, il cui nome è Geova, e si impegnano per promuovere l’istruzione biblica attraverso vari metodi di evangelizzazione. L'obiettivo principale della loro opera di istruzione biblica è quello di diffondere la buona notizia del Regno, o governo, di Dio (Matteo 24:14). Il nome li distingue dalle altre religioni e si riferisce non solo a chi rappresentano ma anche all'opera volontaria che svolgono in nome di Dio.



Alcuni dati

• I Testimoni di Geova sono presenti in 239 paesi del mondo

• Presenti alla Commemorazione nel 2021 in tutto il mondo: 21.367.603

• Congregazioni in tutto il mondo nel 2021: 119.297

• Testimoni di Geova in Italia: 252.090

• Testimoni di Geova in Puglia e Basilicata: 21.101