CANTINE MENHIR, DOPPIO RICONOSCIMENTO DALLA GUIDA 5STARWINES - THE BOOK “FILO” PRIMO VINO PUGLIESE DELL’EDIZIONE 2022 07/04/2022 Il patron Marangelli: “Il vino guidi la rinascita del Salento e della Puglia

come territori agricoli d’eccellenza”







Doppio riconoscimento per Cantine Menhir dalla Guida 5Starwines - The Book 2022, che premia la qualità dei vini e delle aziende enologiche di tutto il mondo.



La Guida, pubblicazione internazionale edita da VeronaFiere, ha infatti recensito quest’anno due etichette dell’azienda, assegnando 93 punti a “Filo” Negroamaro di Terra d’Otranto Riserva 2019 e 90 punti a “Nina” Terra d’Otranto Doc Rosato 2021. “Filo”, in particolare, è risultato il primo tra i vini pugliesi presi in considerazione dalla Guida e “Nina” è alla sua prima uscita ufficiale.



Giunta alla sua sesta edizione, la Guida costituisce uno strumento utile per le cantine sia sul versante promozionale che commerciale, introducendo i vini delle cantine selezionate ad esperti di settore, buyer internazionali e wine lover di tutto il mondo.



“Un doppio riconoscimento che ci riempie il cuore di entusiasmo”, commenta Gaetano Marangelli, patron dell’azienda agricola che si estende tra Bagnolo del Salento e Minervino di Lecce, “e che premia il lavoro di uno staff che, guidato dal nostro consulente enologo Marco Mascellani, crede fermamente nelle potenzialità inespresse del nostro territorio. Sono infatti convinto, proprio in virtù dei tempi durissimi che stiamo vivendo, che il Salento e la Puglia possano e debbano ritrovare il proprio smalto di territori agricoli d’eccellenza, e diventare rinomati in tutto il mondo per la qualità unica delle loro produzioni. E il vino pugliese è il prodotto ideale per guidare questo processo di rinascita”.