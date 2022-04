Bologna - PNRR, l’81% dei €108 miliardi destinati alle Costruzioni è già “territorializzato” 08/04/2022 PNRR, l’81% dei €108 miliardi destinati alle Costruzioni è già “territorializzato”: Campania, Lombardia e Sicilia le regioni con più investimenti programmati. Per imprese e operatori si apre una nuova sfida: non perdere il treno dell’innovazione nelle infrastrutture, protagoniste di SAIE, la Fiera delle Costruzioni, (BolognaFiere 19-22 ottobre 2022) con tante iniziative speciali



• Sud e Nord si dividono la quota più ampia degli investimenti: rispettivamente €37,3 miliardi (43% del totale) e €36 miliardi (41%).

• I principali focus riguardano edilizia scolastica, smart cities, recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche.

• Conoscere e capire le opportunità del piano è la priorità della filiera delle Costruzioni. Per questo innovazione, investimenti e formazione nel mondo delle infrastrutture saranno tra gli elementi chiave di SAIE Infrastrutture, con l’esordio del Forum Nazionale Massetti e Pavimenti, organizzato da Conpaviper, il ritorno di SAIE InCalcestruzzo e la Piazza SIG - Società Italiana Gallerie.



Milano, 8 aprile 2022 – Rivoluzione verde, rigenerazione urbana, innovazione a livello infrastrutturale, sostenibilità. Sono questi alcuni degli obiettivi che l’Italia punta a raggiungere attraverso gli investimenti del PNRR. Una grande opportunità per proiettarsi nel futuro e che vede come protagonista la filiera delle Costruzioni. Secondo gli ultimi dati Ance, dei 222,1 miliardi di euro previsti, ben 108 sono destinati proprio a questo settore. Se poi si pensa che l’81% di questi fondi (€87,3 miliardi) sono già “territorializzati”, ovvero che è possibile individuare i territori nei quali le risorse europee produrranno occasioni per il mercato, il piano assume connotati sempre più concreti, specialmente in alcuni ambiti come l’edilizia scolastica, il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie, delle aree pubbliche e delle smart cities. Per gli operatori dell’edilizia e dell’impiantistica il PNRR può essere quel volano di sviluppo e innovazione che da anni viene invocato. Un’occasione di crescita che, per non essere sprecata, richiede preparazione e capacità di saper interpretare in anticipo le necessità del mercato. Proprio per questo, i temi legati al Piano saranno centrali nella prossima edizione di SAIE, La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti, organizzata da Senaf, che ritornerà a BolognaFiere dal 19 al 22 ottobre 2022.



Ma come sono divisi geograficamente gli investimenti del PNRR? Sud e Nord si dividono la quota più ampia. Al Mezzogiorno andranno, infatti, €37,3 miliardi (43% del totale), mentre al Nord €36 miliardi (41%). Segue poi il Centro con risorse previste pari a €14 miliardi (16%). A livello regionale, in cima c’è la Campania con €10,4 miliardi (12%) seguita da Lombardia con €10 miliardi (11%), Sicilia con circa €8,4 miliardi (10%) e Veneto con €7,5 miliardi (9%). Molto simili i volumi di investimento di Lazio con €6,3 miliardi (7%), Piemonte e Puglia (entrambe con €6 miliardi; 7%) ed Emilia-Romagna con €4,6 miliardi (5%). Tra le regioni del Centro, ammontano a quasi €2,5 miliardi gli investimenti previsti nelle Marche (3%).



Se veicolato nella maniera migliore, il piano potrà finalmente portare al rinnovamento del patrimonio infrastrutturale del Paese. Per imprese e professionisti sarà fondamentale non perdere il treno del PNRR e della “nuova cultura del costruire”: il rischio sarebbe non solo mancare un’occasione di business, ma di non far conoscere al mercato le proprie soluzioni e non essere più al passo coi tempi di un settore in continua trasformazione. Con il suo format innovativo, che integra esposizione e momenti d’approfondimento, SAIE Bologna è per gli operatori della filiera l’evento più importante in Italia per aggiornarsi, confrontarsi, fare networking e crescere anche a livello commerciale. Soprattutto quando si parla di infrastrutture. Da sempre centrali nella manifestazione organizzata da Senaf, saranno loro le protagoniste dell’iniziativa speciale SAIE Infrastrutture, il grande contenitore in cui, grazie alla collaborazione con istituzioni, associazioni e partner aziendali strategici, verranno mostrate le eccellenze dei progetti italiani in questo ambito. Ma non solo: grande spazio verrà dato ai momenti informativi grazie a cicli di convegni su tutti i temi più importanti del momento. All’interno di SAIE Infrastrutture si svilupperanno numerose iniziative dedicate ai singoli comparti, tra cui il Forum Nazionale Massetti e Pavimenti, SAIE InCalcestruzzo e la Piazza SIG – Società Italiana Gallerie.



Il Forum Nazionale Massetti e Pavimenti, organizzato da Conpaviper - Associazione Italiana Sottofondi, Massetti e Pavimentazioni e Rivestimenti Continui, è il punto di riferimento per il settore delle pavimentazioni continue. Per la sua terza edizione ha scelto di collocarsi all’interno di SAIE per consolidare la propria visibilità e fare sistema con l’intera filiera delle costruzioni. L’iniziativa avrà un’area dedicata con all’interno un’arena eventi, uno spazio dimostrativo per la formazione degli applicatori, lo stand associativo CONPAVIPER e l’area espositiva dedicata alle aziende del settore. Al Forum Nazionale Massetti e Pavimenti, i principali rappresentanti del settore faranno il punto sulle strategie industriali, l’evoluzione del mercato, la normativa di riferimento e le ultime innovazioni tecnologiche, grazie a convegni, conversazioni e speech aperti al mondo delle aziende. Il tutto partendo dall’assunto che PNRR e bonus sono temi che riguardano tutto il settore delle costruzioni e che la capacità di connettersi e dialogare, che in Italia SAIE offre da oltre cinquant’anni, è essenziale per la crescita.



“Scegliere SAIE come location del Forum, in precedenza sempre organizzato da Conpaviper in modo esclusivo e autonomo, è per noi rappresentanti dell’associazione un forte segnale di apertura collaborativa, nel segno della reciproca proattività – ha commentato Massimo Fumagalli, Presidente di Conpaviper. Essere a SAIE per noi è molto importante per rilanciare e confermare la vitale necessità di connessioni divulgative: è una occasione unica, da non perdere. Durante SAIE 2022, con la nuova veste pensata da Senaf, che dal 2018 ha preso le redini dell’organizzazione, verrà offerta ai professionisti del settore la possibilità di partecipare a talk show tramite i quali poter incrementare la propria autorevolezza. In un momento storico come questo, che evidenzia una prepotente metamorfosi tecnica e legislativa, esporre al Forum Nazionale Massetti e Pavimenti nell’ambito di SAIE 2022 è quindi un’opportunità imperdibile per le varie aziende del comparto.”



Inoltre, dopo il successo di SAIE Bari 2021, si conferma per il terzo anno consecutivo, SAIE InCalcestruzzo, organizzato in collaborazione con le riviste Ingenio C.A, Imprese Edili e Macchine Edili. L’iniziativa è stata tra le più apprezzate delle passate edizioni, e ora vuole fare un ulteriore salto di qualità, con più partner, un programma più ricco e un’area dedicata alla prefabbricazione. Il progetto avrà un’anima fortemente specializzata, che verterà sulle diverse forme del calcestruzzo: preconfezionato e prefabbricato, per edifici e infrastrutture, per l’ingegneria e per l’architettura. Sarà suddivisa in Conversazioni, realizzate con il modello talk show da 25 minuti a cui parteciperanno esperti e aziende del comparto, e Convegni, organizzati da SAIE in collaborazione con le principali associazioni industriali e tecnico culturali del settore, per affrontare con relazioni e tavole rotonde i temi di attualità delle diverse filiere, tenendo conto del peso del PNRR nel quadro del rinnovamento del patrimonio del Paese. A queste si aggiungono SAIE Precast, l’area collettiva dedicata alla prefabbricazione, in collaborazione con CTE e l’area dedicata alla formazione, con corsi pratici sui controlli sul calcestruzzo.



Ad arricchire il panel delle iniziative dedicate alle infrastrutture ci sarà anche Piazza SIG - Società Italiana Gallerie, un’iniziativa che valorizza la filiera del tunneling, con contenuti scientifici e presentazione di prodotti, progetti e case history di eccellenza su temi strategici per il settore del tunneling coordinati da SIG, dai gestori di infrastrutture, dalle società di ingegneria e dalle imprese di costruzioni incaricate dei lavori associate. SIG organizzerà, inoltre, una conferenza internazionale che esplorerà gli ultimi progressi e le sfide future per il comparto delle gallerie.

Andrea Pigorini, Presidente di SIG ha dichiarato: “Quest’anno mi fa piacere poter confermare che la Società Italiana Gallerie, (un’associazione tecnico-scientifica che divulga il know-how nel campo della progettazione e realizzazione delle opere in sotterraneo e casa comune della filiera del tunnelling) sarà presente al SAIE 2022 in una forma ancora più ampia rispetto alle precedenti edizioni, coordinando tra l’altro, un sorta di formazione-informazione diffusa su più giornate – “ la Piazza SIG”-, dedicata ad esperti del settore del tunnelling ma anche più in generale ad un pubblico interessato a conoscere alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali in corso in Italia: mi riferisco in particolare ai grandi tunnel ferroviari alpini transfrontalieri (Tunnel di base del Brennero e Tunnel del Moncenisio), alla infrastrutture di trasporto urbano (la linea C della Metropolitana di Roma), senza dimenticare la manutenzione sulle infrastrutture, con sessioni che riguarderanno la progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione e upgrading delle gallerie esistenti nel nostro Paese (interventi di adeguamento e manutenzione delle gallerie della rete autostradale), dove l’acquisizione del modello digitale dell’infrastruttura e la progettazione integrata e informatizzata (BIM) degli interventi, offre grandi vantaggi nella gestione dell’opera.”