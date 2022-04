Conversano (Bari) - Borgo in Fiore al via, contenitore di eventi e installazioni per tutta la Primavera. 08/04/2022 E’ stato inaugurato dal rito tradizionale delle Pupe della Quarantana e terminerà il 12 giugno con un altro evento storico della tradizione, Il Giro degli Archi. Nel mezzo: mostre, convegni, installazioni anche di grande impatto scenico e mercatini floreali. Inoltre, eventi sportivi ed artistici, giochi, rievocazioni storiche, iniziative campestri e laboratori per bambini. C’è tutto questo e molto altro ancora nel cartellone Borgo in Fiore, la rassegna primaverile ideata e promossa dal Comune di Conversano e realizzata dal GAL Sud Est Barese.

Appuntamenti tradizionali che incontrano proposte innovative. Fra i primi troviamo certamente i Riti della Settimana Santa che a Conversano sono particolarmente sentiti e rappresentano un appuntamento di grande richiamo nell’ambito del turismo religioso. E non mancherà la musica di alto livello con il Conversano Music Festival del primo maggio che metterà accanto a tante band emergenti i super ospiti dei Sud Sound System.

Borgo in Fiore è stato presentato ufficialmente oggi, venerdì 8 aprile 2022, nella Sala Giunta del Comune di Conversano, alla presenza del primo cittadino Giuseppe Lovascio e di tutti gli assessori: il vice Sindaco di Conversano e Assessore al patrimonio Roberto Berardi, l’Assessore alla cultura Katia Sportelli, l’Assessore all’ambiente e al decoro urbano Francesca Lippolis, l’Assessore alle attività produttive Tiziana Palumbo e l’Assessore allo sport e ai servizi sociali Dario Berti. Presenti, inoltre, i Dirigenti di settore del Comune di Conversano ed i rappresentanti delle associazioni e delle tante realtà cittadine, ma non solo, in veste di partner, anima e protagonisti del cartellone Borgo in Fiore.

“Borgo in Fiore vuole essere un inno alla bellezza, un modo per salutare l’arrivo della primavera esaltandone i colori e vivendone intensamente il tepore. – Sottolinea il Sindaco Giuseppe Lovascio - Cultura, iniziativa, creatività caratterizzeranno l’offerta e l’accoglienza. Grazie di cuore alla mia Giunta ed a tutti gli attori di questo bel film”.

Per il GAL Sud Est Barese, il Presidente Redavid, pur non presente ha inviato un messaggio letto durante la conferenza stampa: “Il GAL Sud Est Barese prosegue il proprio rapporto collaborativo con l’Amministrazione Comunale di Conversano con il supporto all’organizzazione di Borgo in Fiore 2022, un contenitore che rafforza il percorso di diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistico culturale. Come sempre siamo pronti ad affiancare l’Amministrazione per raggiungere questo scopo, facendo rete e dialogando con tutti gli attori del territorio. Tra le tante iniziative in cartellone in Borgo in Fiore ricordiamo anche due eventi targati GAL con il Workshop sulla Comunicazione Digitale per le imprese agricole, in programma il prossimo 12 aprile al Castello di Conversano, e il nuovo Educational Tour destinato a Travel Blogger e giornalisti enogastronomici, in programma dal 26 al 29 maggio 2022”.

Borgo in Fiore arriva dopo le positive esperienze di Borgo d’Estate e Borgo di Natale, contenitori nati per coordinare iniziative e programmi dedicati al territorio dandogli una cornice unitaria in termini anche di valorizzazione territoriale e per la promozione turistica. Gli assessorati del Comune hanno quindi scritto insieme e in maniera coordinata una programmazione unitaria e di ampio respiro che permetterà ai visitatori di Borgo in Fiore di respirare e vivere la primavera, come momento di rinascita collettiva, per guardare con fiducia al domani. Con luci, colori e allegria, come quelli dei fiori che vestiranno la città, dall’installazione monumentale in stile giardino verticale che sorgerà in piazza Castello al tappeto di rose realizzate all’uncinetto che impreziosirà villa Garibaldi.

A Conversano, da aprile a metà giusto, è tempo di primavera. E’ tempo di Borgo in Fiore.



GLI INTERVENTI DEGLI ASSESSORI DI CONVERSANO

Roberto Berardi, Vice Sindaco e Assessore al Patrimonio: “Come Assessore al Patrimonio, in occasione di Borgo in Fiore ho previsto la riapertura straordinaria della Balconata storica di Piazza XX Settembre, un luogo suggestivo che i visitatori potranno vivere e utilizzare come luogo di incontro e di passeggio, ed intendo prolungare l'apertura straordinaria per l'intera estate. Inoltre, chi verrà a trovarci troverà, come sempre, aperti al pubblico e visitabili, il Polo Museale, il Castello e il Museo Archeologico e tutte le chiese del centro storico. Borgo in Fiore sarà quindi occasione per scoprire, riscoprire e far conoscere a chi ancora non ha avuto modo di farlo, il nostro patrimonio monumentale”.



Katia Sportelli, Assessore alla Cultura: “Molti sono gli eventi rilevanti in un contenitore lungo due mesi, attività all’aperto, laboratori per bambini, sport, musica e spettacoli. Il 1Maggio ritorna il Conversano Music Festival, artisti e band del territorio si esibiranno durante l’arco della giornata per poi chiudere con il concerto dei Sud Sound System in Piazza Castello. E tornano i riti della Settimana Santa, importante tradizione che caratterizza e conferisce un valore aggiunto alla nostra città”.



Francesca Lippolis, Assessore all’ambiente, al decoro urbano e alla pubblica istruzione: “Con questa iniziativa, che va nel solco di un percorso tracciato da tempo, vogliamo restituire alla città il suo volto green; il decoro urbano è infatti il primo biglietto da visita di una cittadina. Inoltre, vogliamo stimolare i cittadini a prendersi cura della propria città coinvolgendoli attivamente in un processo di crescita e cura. Il giardino verticale alto 10 metri in piazza Castello così come il tappeto di rose realizzate all’uncinetto nella villa Garibaldi saranno punti di richiamo importanti per i visitatori e saranno affiancati dal mercatino e da allestimenti in più angoli della città. Attraverso le scuole abbiamo coinvolto i bambini per renderli parte attiva del progetto, testimoni di un impegno per la bellezza e il decoro pubblico che deve diventare, sin dalla giovane età, parte essenziale del processo educativo”.



Dario Berti, Assessore allo sport e ai servizi sociali: “Borgo in Fiore, come contenitore di eventi in diversi settori, è nato grazie alla sinergia della Giunta e dell’Amministrazione comunale con lo scopo di dare, dopo la fine dello stato di emergenza, nuova linfa alla città di Conversano. In qualità di assessore allo sport, sostengo che Borgo in Fiore rappresenti il cuore pulsante di un Comune pieno di vita e di voglia di rinascita. La città ha bisogno, dopo i periodi bui causati dal Covid, di respirare tale atmosfera di primavera”.



Tiziana Palumbo, Assessore alle attività produttive: “L’Assessorato alle Attività Produttive per l'evento “Borgo in Fiore” ha pensato a due tavole rotonde: la prima sulla sostenibilità, biodiversità e sul ruolo delle api, in cui si approfondirà la tematica del mondo delle Api selvatiche. Sarà un focus sulla straordinaria biodiversità che rappresentano le api, sull’importanza negli ecosistemi e sull’impatto degli insetti in cerasicoltura con il progetto “Pollin Actor”. Una seconda tavola rotonda sarà dedicata al nostro prodotto di eccellenza, la Ciliegia, ai benefici su ambiente e salute, e si parlerà, tra le tante cose, della valorizzazione del territorio e di come lo stretto rapporto tra alimentazione e salute sia diventato, oggi, il criterio che influenza le scelte di acquisto di noi consumatori”.