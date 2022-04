Bari - DOMENICA 10 APRILE TORNA “VIVICITTŔ” LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA 08/04/2022 Domenica prossima, 10 aprile, si corre “Vivicittà”, l’appuntamento con la storica manifestazione podistica organizzata dalla UISP di Bari e dall’Asd Road Runner Bari con un’attenzione particolare alla solidarietà, allo sport e all’ambiente. L’evento avrà inizio a partire dalle ore 9.30.

Due le iniziative in programma: una corsa competitiva da 10 chilometri e una passeggiata ludico-motoria da 4 chilometri.

L’Open Village, allestito in via Einaudi (ingresso parco 2 Giugno) sarà aperto da domani, sabato 9 aprile, con una serie di iniziative.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.vivicitta.eu.



Di seguito i percorsi:



Percorso 10 km

• viale della Resistenza

• largo 2 Giugno

• viale della Repubblica

• viale Unità D’Italia (contromano)

• cavalcavia XX Settembre (contromano)

• corso Cavour (contromano)

• corso Vittorio Emanuele II

• piazza Massari (contromano)

• corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo

• lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre

• lung.re A. Di Crollalanz

• piazza A. Diaz

• lung.re N. Sauro

• piazza A. Gramsci

• cavalcavia G. Garibaldi (contromano)

• via Apulia

• via Peucetia

• via Magna Grecia

• cavalcavia Padre Pio

• via Omodeo (contromano il tratto finale)

• via S. Jacini (contromano)

• via della Resistenza (contromano)

• arrivo complanare viale Einaudi.



Percorso 4 km

• partenza viale della Resistenza

• largo 2 Giugno

• viale della Repubblica

• inversione di marcia all’altezza di via Volta e ritorno su viale della Repubblica

• largo 2 Giugno

• via della Resistenza (contromano)

• arrivo complanare viale Einaudi .



Di seguito le limitazioni al traffico e alla sosta stabilite previste con apposita ordinanza dalal Polizia locale per consentire lo svolgimento dell’evento:



I. Dalle ore 00.01 del giorno 8 aprile 2022 alle ore 14.00 del giorno 10 aprile 2022, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade:

a. viale della Resistenza, ambo i lati;

b. su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti.



II. Il 10 aprile 2022:

1. dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade:

a. viale della Resistenza, ambo i lati;

b. su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti;



2. dalle ore 9.15, relativamente al passaggio dei concorrenti e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

b. viale della Resistenza;

c. largo 2 Giugno;

d. viale della Repubblica, ambo le carreggiate;

e. viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Volta;

f. cavalcavia XX Settembre;

g. corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembre;

h. corso Vittorio Emanuele II;

i. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele II;

j. corso sen. A. De Tullio, k. piazzale C. Colombo;

l. lung.re Imp. Augusto;

m. piazzale IV Novembre;

n. lung.re A. Di Crollalanza;

o. piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato;

p. lung.re N. Sauro;

q. piazza A. Gramsci, carreggiata compresa tra lung.re N. Sauro ed il prolungamento di via Di Vagno;

r. cavalcavia G. Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagno;

s. via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno a cavalcavia Garibaldi;

t. via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia;

u. via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia a cavalcavia Padre Pio;

v. cavalcavia Padre Pio, carreggiata senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo;

w. via Omodeo: - carreggiata con senso di marcia da via Amendola a via Salvemini - carreggiata con senso di marcia da via Salvemini a via S. Jacini;

x. via S. Jacini;

y. prolungamento di via S. Jacini.