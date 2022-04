Trofeo OptiSud II Tappa - 9/10 Aprile 2022 10/04/2022 Porto degli Argonauti



Ancora una volta la Basilicata gestisce, con l’organizzazione del Circolo Vela Argonauti, l’evento dell’Optimist dedicato ai baby velisti



Una domenica perturbata e il vento di maestrale molto teso di 21 – 24 nodi di intensità con raffiche oltre 30 nodi non hanno consentito di disputare a Marina di Pisticci le prove previste per la seconda giornata della II Tappa del Trofeo OptiSud.



I circoli e le associazioni veliche lucane della costa ionica, sotto la direzione del Beach Master Antonio Marsano, dopo tante regate di vela d’altura, hanno superato, anche questa volta, brillantemente l’organizzazione di grandi eventi dedicati ai giovanissimi, che nel caso degli optimist portano i più alti numeri di iscritti, con la conseguente mole di lavoro necessaria sia per assicurare un’adeguata sicurezza in mare, sia per offrire una funzionale logistica a terra, che nel caso della struttura Porto degli Argonauti si è rilevata eccellente.



Tutti - regatanti, allenatori, ufficiali di regata, accompagnatori e organizzatori - si sono quindi ritrovati in piazzetta per la premiazione di chiusura della manifestazione svoltasi al Circolo Vela Argonauti alla quale ha presenziato il Sindaco di Pisticci dott. Domenico Albano che ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere la crescita dello sport velico tra i giovani ragazzi lucani con l’obiettivo di arrivare a formare quanto prima giovani atleti.



La classifica finale, per la divisione A maschile, ha visto trionfare Carrieri Francesco (Circolo Vela Bari), seguito da Tramontano Andrea (Circolo Reale Y.C.C. Savoia) e da Pane Antonio (Circolo Reale Y.C.C. Savoia). Al quarto posto Napolitano Emanuele (Circolo Nautico Torre del Greco), mentre al quinto posto Vitolo Andrea (Circolo Canottieri Irno).



Per la divisione A femminile si sono classificate al primo posto Silvestri Maria Luisa (Circolo Reale Y.C.C. Savoia), al secondo posto Cangiano Carlotta (Circolo Reale Y.C.C. Savoia), al terzo posto Colella Eliana (Circolo Velico Reggio), al quarto posto Ammirati Valeria (Circolo Nautico Torre del Greco) e al quinto posto Di Martino Maria Paola (Circolo Canottieri Savoia).

Per i più piccoli della Divisione B maschile, i primi tre posti del podio sono stati assegnati rispettivamente a Mortillaro Antonio (Vela Club Palermo), Cortese Dario (Club Velico Crotone) e Ripa Alessandro Erich (Circolo Nautico Lampara).



Mentre nella stessa divisione femminile hanno primeggiato Braggio Lorenza (Lega Navale Italiana Salerno), Guidi Elena (Vela Club Palermo) e Dobranis Miruna (Lega Navale Italiana Ostia).



Infine, sono stati premiati i Migliori Timonieri classe 2011 e 2013: Librandi Emma e Soda Ruben entrambi atleti del Club Velico Crotone.



Un ringraziamento speciale è andato al termine della manifestazione ai Consiglieri Federali della Federazione Italiana Vela Fabio Colella e Branciamore Ivan, al Presidente della VI Zona FIV Basilicata-Calabria Valentina Colella e a Stefano Amadei del Comitato Promotore Trofeo OptiSud, nonché a tutti i giudici di regata del Comitato di Regata e del Comitato di Protesta guidati da Domenico Guidotti e Michelangelo Sgherza per aver supportato l’organizzazione della riuscita di uno dei format più prestigiosi della vela giovanile.



La terza ed ultima tappa del Trofeo OptiSud sarà disputata i giorni 21 e 22 maggio a Porto Cesareo (LE) presso il Circolo Nautico L’Approdo.