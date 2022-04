“TRUE PLACES NEVER ARE”: la mostra fotografica finale del progetto TRANSIZIONI fino 1l 19 aprile 11/04/2022 Al Convitto Palmieri (Lecce) in esposizione anche le fotografie di Irina Rozovsky e Mark Steinmetz



È ancora possibile visitare la mostra fotografica “True places never are”, l’atto finale della prima annualità del progetto Transizioni, allestita negli spazi del Convitto Palmieri fino a martedì 19 aprile, ogni giorno dalle 16 alle 20. La mostra si trasferirà poi a Castelfranco Veneto (TV), al Museo Casa Giorgione dal 23 aprile al 15 maggio.

Un paesaggio inedito di Lecce che risponde a una geografia immaginaria e si definisce con una mappa condivisa: questo il senso della mostra, secondo il tema “Nature” che ha guidato tutte le attività di questo primo anno.

Transizioni è un progetto di ricerca fotografica nato nel 2020 con l’obiettivo di esplorare il territorio pugliese e le sue trasformazioni attraverso la realizzazione di una documentazione visiva sul rapporto tra le periferie e il centro delle città e sui cambiamenti indotti nei secoli dall’attività dell’uomo, con l’ambizione di diventare un Osservatorio permanente sulla fotografia e sul paesaggio.

È promosso dalle associazioni pugliesi “Argentovivo”, “FAC”, “LAB – Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio”, in collaborazione con “OMNE - Osservatorio Mobile del Nord Est”, con il sostegno della Regione Puglia (Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo) e con la partnership del Polo Bibliomuseale di Lecce, del Comune di Lecce, del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento e di COMMED I A s.r.l.



In esposizione per il pubblico, nelle sale del Convitto Palmieri di Lecce fino al 19 aprile, i risultati delle campagne fotografiche e dei momenti di approfondimento a Lecce e nei suoi territori rurali, fino alle marine, che danno forma a un corpus in cui le fotografie di Mark Steinmetz e Irina Rozovsky - nomi celebri della fotografia internazionale - si incrociano con quelle di Sasha Arutyunova, Sebastian Collett, Giammario Corsi, Odette England, Claudio Majorana e Gabriele Rossi, fotografi ospitati a Lecce per una residenza d’artista a settembre 2021. Nella combinazione di immagini, Lecce e il suo territorio sono interpretati dagli autori attraverso una complicità di sguardi che si accostano e si fondono per restituire riflessioni, porre domande, sollevare interrogativi. Concepita secondo una duplice forma espressiva – mostra e pubblicazione – la mappa visuale rappresenta, per il progetto Transizioni, il corpo del territorio ma anche il corpo della fotografia e dei suoi linguaggi. Ne emerge una visione collettiva, autoriale e inedita di Lecce e dei suoi spazi, della relazione tra luoghi e persone, ricomposta in un organismo unico.



La direzione artistica e la curatela sono di Stefania Rössl e Massimo Sordi dell’Osservatorio OMNE di Castelfranco Veneto.



Completa la mostra una proiezione con una selezione di immagini di Marco Battezzati, Tim Brown, Andrea Carnimeo, Corrado Catania, Cristina De Paola, Emilio Fedele, Tommaso Mola Meregalli, Danilo Scarpati: fotografi che hanno partecipato al workshop “In natura” (Lecce 14–18 settembre 2021) condotto da Mark Steinmetz e Irina Rozovsky.



Al canale YouTube del progetto tutti i talk: https://youtube.com/channel/UC0BKHSp6CmO76ZtucUIMeUA



Per visitare la mostra e per un percorso guidato è gradita la prenotazione a info@transizioni.art – 349.5230216