serie A [PHOTOGALLERY] La Ginnastica Luceria protagonista in ogni serie 12/04/2022 In due domeniche consecutive, tra fine marzo e inizio aprile, Lucera è stata ancora una volta il capoluogo pugliese della ginnastica ritmica, visto che la città ha ospitato tutte le qualificazioni, dalla serie A alla serie D, alle finali nazionali del circuito Asi-Confsport Italia, già programmate a Osimo in due appuntamenti, dal 23 aprile al 1° maggio e dal 19 al 22 maggio.

A organizzare e allestire le manifestazioni è stata come sempre l’Associazione sportiva Ginnastica Luceria che per l’occasione è tornata a mettere a disposizione la sua palestra “Rinaldi” dell’Opera San Giuseppe, la cui pedana ha accolto centinaia di atlete provenienti da tutta la regione, in rappresentanza di otto società, sempre intenzionate a mostrare grazia, forza e bellezza.

Le due kermesse hanno finalmente riaccolto il pubblico dopo due anni di restrizioni e divieti, con tanti genitori e appassionati che hanno potuto applaudire, in tutta sicurezza, le performance poi valutate dalle giurie impegnate per molte ore con grande professionalità, rispettivamente presiedute da Valentina D'Aries e Valeria Buonavitacola.



La squadra di casa porterà nelle Marche oltre 50 farfalle, grazie al lavoro tecnico e fisico svolto in questi mesi e negli anni precedenti da tutto lo staff formato Rosa Pia Marracino, Sara Sollazzo, Angela Campanelli, Martina Polito e Valentina D'Aries, tutte istruttrici qualificate, capaci di idee innovative e continuamente aggiornate, e quindi in grado di assicurare a tutte le atlete un adeguato percorso di crescita.

“La nostra società può vantare un gruppo di tecniche di tutto rispetto e che ringrazio vivamente – commenta la responsabile, Maria Antonietta de Sio – e quindi sono veramente lusingata di presiedere un’associazione che di anno in anno regala tante soddisfazioni, riuscendo a dare questi risultati con passione, dedizione e partecipazione. Peraltro, questo per noi è un anno particolare, il 40esimo di attività, che intendiamo celebrare al meglio dentro e fuori la pedana”.