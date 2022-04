Astronomia egizia a Conversano - con Giacomo Cavillier 15/04/2022 Si svolgerà venerdì 15 aprile 2022 alle ore 19.00 nella Sala Conferenze del Castello degli Acquaviva d’Aragona di Conversano il prossimo incontro de “I Venerdì dell’Archeoastronomia”, parte del programma della I Scuola di Archeoastronomia e Astronomica Culturale in Puglia organizzata dalla Società Astronomica Pugliese.



“Astronomia egizia: il mito, il culto e l’osservazione” è il titolo del tema che sarà illustrato da GIACOMO CAVILLIER, egittologo, docente di Civiltà Egizia e Museologia all'Università del Cairo, direttore di missioni archeologiche italiane in Egitto e direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta con sedi a Genova, Il Cairo e Luxor.



Il tema è dedicato al concetto di astronomia nell'Egitto faraonico legato al mito e al culto degli astri quali simboli divini e imperituri e sui quali si incentra la stessa osservazione diuturna da parte dei sacerdoti. Nel corso del seminario saranno letti anche alcuni testi magici della letteratura egizia dell'aldilà riguardanti le costellazioni e le principali configurazioni astrali di quel affascinante e misterioso periodo storico.



"I Venerdì dell'Archeoastronomia" sono ricompresi nel programma “Borgo in fiore 2022” promosso dal Comune di Conversano e dal GAL SEB.

La partecipazione al seminario è libera e gratuita.