Codacons su clausole vessatorie contratto R.C. Auto 14/04/2022 DUE RECENTI SENTENZE DEL TRIBUNALE DI TORINO HANNO RITENUTO VESSATORIE ALCUNE CLAUSOLE CHE QUINDI NON POSSONO VALERE CONTRO IL CONSUMATORE



CODACONS: ATTENZIONE AI CONTRATTI CHE SI FIRMANO, SE AVETE DUBBI SU QUALCHE CLAUSOLA CHIEDETE LA NOSTRA ASSISTENZA LEGALE

Cronaca Lombardia e Nazionale: contratti R.C. Auto e clausole vessatorie; i consumatori devono stare molto attenti perché in un contratto di questo tipo possono nascondersi numerose insidie che se non contestate possono comportare un enorme squilibrio per la parte debole del contratto.



Nello specifico il Tribunale di Torino ha ritenuto vessatorie, a norma del Codice civile e del Codice del consumo le seguenti clausole:



A) IL DIVIETO DELLA CESSIONE DI CREDITO: nel caso in cui le Compagnie Assicurative ne prevedono la validità solo se effettuata a favore di carrozzerie convenzionate.



B) OBBLIGO DI RIPARAZIONE PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE CON LE COMPAGNIE ASSICURATIVE: gli assicurati vengono obbligati a rivolgersi a tali carrozzerie, a volte a fronte di uno sconto, falso, sul premio assicurativo, a discapito delle carrozzerie indipendenti o di fiducia.



C) PENALITA': pagamento di una penale nel caso in cui l'assicurato non si rivolga ad una carrozzeria convenzionata ma ad una indipendente o di fiducia, il cui nome non rientra nell'elenco della compagnia assicurativa.



Codacons: "Queste sentenze sono molto importanti in quanto sanciscono fondamentali diritti del consumatore nei confronti delle compagnie assicurative, che spesso e volentieri approfittano della loro posizione di forte nel contratto per imporre ai consumatori clausole dal contenuto vessatorio, che impongono forti squilibri per il consumatore, parte debole del contratto - afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - per questo motivo se siete in dubbio sul contenuto di un contratto che avete firmato, prima di fare qualsiasi cosa contattateci al fine di avere assistenza legale sul punto.



L'Associazione è a disposizione di tutti i propri associati!"