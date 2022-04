Monopoli (Bari) - Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 20/04/2022 Gli eventi in Rendella in programma il 23 aprile 2022



L'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Rosanna Perricci e la Biblioteca civica “Prospero Rendella” realizzano, in occasione del giorno dedicato alla Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, alcuni eventi in presenza e in modalità digitale che si terranno sabato 23 aprile:



Ore 10.00 | Biblioteca Rendella – Sala Prospero

Campagna di promozione “Leggi come mangi” - Consegna dei volumi alle scuole

La Biblioteca civica “Prospero Rendella”, insieme ad altre biblioteche pugliesi, ha scelto di aderire alla campagna “Leggi come mangi”, promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Associazione Pugliese Editori (APE) e con l'Associazione Italiana Editori (AIE).

Il progetto, che nasce per sostenere l’editoria locale, ha lo scopo di promuovere la cultura del libro pugliese come bene primario e prodotto identitario al pari delle eccellenze enogastronomiche della Regione. Partendo dalle biblioteche, presidi culturali del territorio e luoghi di comunità, si intende riscoprire il grande valore del contributo degli editori locali, nonché l’importanza dell’attività di promozione della lettura e della cultura. La Rendella partecipa al progetto distribuendo alcuni volumi agli istituti scolastici di primo e secondo grado della Città di Monopoli, in quanto luogo di coordinamento dei progetti di sviluppo della lettura e promotrice culturale del territorio.

Interverranno: il Sindaco Angelo Annese, l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Rosanna Perricci e la Direttrice della Biblioteca Rendella Marianna Capozza.

L’incontro si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. Ingresso fino ad esaurimento posti e accesso con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 obbligatori.



Ore 17.30 | Biblioteca Rendella – Sala Ragazzi

Rendella dei Bambini – Speciale Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

Maratona di lettura riservata a 10 bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@larendella.it o telefonando allo 080-4140709.



Ore 18.30 | Web Event in diretta Facebook

Guido Vitiello presenta il libro Il lettore su lettino. Tic, manie e stravaganze di chi ama i libri (Einaudi 2021).

Introduce l’incontro l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci.

Dialoga con l’autore Francesco Giancola.



Il LIBRO

Come nelle migliori famiglie, anche in quella degli amanti dei libri non manca qualche zio matto, il cui ritratto è tenuto prudentemente in soffitta: il collezionista pluriomicida, il cleptomane impenitente, quello che si mangia la carta. Ma non è di loro che parla questo libro. Più che ai lettori psicotici, si dedica ai turbamenti del lettore nevrotico, che poi altri non è che il lettore comune. C’è chi è colto dall’angoscia se deve prestare un libro; chi si obbliga, mentre legge, a non sbadigliare; c’è il lettore poliamoroso che legge più libri contemporaneamente o, al contrario, il monogamo seriale che non tocca un romanzo prima di averne finito un altro; chi si vergogna a dire di non aver letto un classico e perciò l’ha sempre, per definizione, «riletto» e chi annota i libri seguendo un proprio cifrario idiosincratico… Se è vero che la lettura è un «vizio impunito» che ci porta a considerare normali dei comportamenti che in qualunque altro ambito apparirebbero perversi (pensiamo al gesto di annusare voluttuosamente la carta), allora non dobbiamo stupirci di fronte alle mille stramberie del lettore comune, che, visto da vicino, ci apparirà molto meno comune di quanto sembra. Un campionario brillante, colto e divertente delle abitudini che circondano l’uso dei libri e dei meccanismi profondi che regolano i piaceri e i dispiaceri della lettura.



L’AUTORE

Guido Vitiello è nato a Napoli ma vive e lavora a Roma. Scrive per “Il Foglio”, curando la rubrica Il Bi e il Ba, e per “Internazionale”, dove dal 2016 è titolare della rubrica delle lettere Il bibliopatologo risponde, dedicata alle perversioni culturali. Ha collaborato per anni con il “Corriere della Sera” (La Lettura) e “Il Sole 24 Ore” (Il Magazine). Insegna “Teorie del cinema e dell'audiovisivo” alla Sapienza di Roma. Per Adelphi ha pubblicato nel 2019 Una visita al Bates Motel (Adelphi 2019).