PASQUETTA 2022 A CANOSA: BOOM DI PRESENZE 19/04/2022 Una Pasquetta 2022, a Canosa di Puglia, ricca di partecipanti alle passeggiate archeologiche organizzate dall'Associazione amici dell'archeologia , in collaborazione con la Fondazione Archeologica Canosina, la Tango Renato srl e Visit Canosa.

L'evento patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Canosa ha riportato i visitatori indietro nel tempo, partendo dall' Ipogeo Scocchera B, emblema dell'epoca daunia, con il naiskos sovrastato da una semi completa deductio ad inferos affrescata. Una delle tante dimore ultraterrene, dei "princeps dauni", presenti nel sottosuolo canosino. Successivamente i partecipanti hanno vissuto i fasti dell'età romana, visitando la domus di Colle Montescupolo, dimora augustea appartenuta ad un possidente patrizio. In seguito, i visitatori hanno apprezzato le testimonianze monumentali dell'epoca paleocristiana, come il Battistero di San Giovanni, la Concattedrale di San Sabino e la Basilica di San Leucio, esempi tangibili dell'operato del Santo vescovo Sabino, considerato dagli studiosi, il personaggio pugliese più importante della cristianità antica. Infine visita al Mausoleo del Principe Marco Boemondo d'Altavilla, monumento funerario dell'eroe normanno della I Crociata, ispirato al tempietto sovrastante il Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Al termine del tour i partecipanti hanno potuto degustare le tipicità enogastronomiche locali presso i vari ristoranti aderenti all’iniziativa.

Un percorso ricco di storia ed arte magistralmente condotto dalle guide turistiche dell’associazione Amici dell’archeologia. Numerosi i feedback positivi da parte dei visitatori che hanno riempito le pagine social degli organizzatori.

Nuovi appuntamenti il 25 aprile 2022 ed il 1 maggio 2022 con un tour dedicato agli ipogei di Canosa, peculiarità della città. In occasione dell’evento sarà possibile visitare gli Ipogei Lagrasta, l’ipogeo del Cerbero con realtà spaziale aumentata, l’ipogeo di vico San Martino e l’ipogeo dell’Oplita. Maggiori informazioni sono disponibili contattando il numero di call center 3338856300.