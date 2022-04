SPRING FEST, il festival della luce che fino al 5 giugno colorerà il centro storico di Conversano. 19/04/2022 LUMEN, SPRING FEST: inaugurazione il 24 aprile in Villa Garibaldi.



Il 24 aprile, alle ore 19.00 in Villa Garibaldi, sarà inaugurato LUMEN, SPRING FEST, il festival della luce che fino al 5 giugno colorerà il centro storico di Conversano.



A dare lo start saranno le percussioni di Quelli del TAIKO, per uno spettacolo in cui l'energia della luce abbraccerà l’intensità del suono dei tamburi giapponesi e il dinamismo dei loro suonatori.



A seguire si potrà scoprire il percorso artistico che da Villa Garibaldi si snoderà per le vie della città vecchia.



LUMEN, SPRING FEST è installazioni d’arte e creature fantastiche di quattro artisti pugliesi che trasformeranno il centro storico di Conversano. Uno spettacolo che offrirà una visione inedita di archi, vie e giardini con un itinerario dedicato alla scoperta e alla rivalutazione di un mondo - quello del centro storico - che tutti potranno ammirare sotto un nuovo punto di vista.



Questo sarà possibile grazie alle luminarie interattive e comunicative di Lumen lungo gli archi del centro storico. Gli animali in materiale metallico illuminato realizzati da Chiodofisso renderanno unico lo scenario della Villa Garibaldi. Infine, le vie del cuore antico della città saranno invase dalle installazioni aeree di Mario Quartieri e Pino Incredix.



LUMEN, SPRING FEST vuole farci guardare il mondo con gli occhi e lo stupore di bambino affrontando tematiche di grande attualità come la sostenibilità, il rapporto tra uomo e natura e la relazione che ciascuno di noi ha con la diversità e l’integrazione.



Organizzato da Fatti di China con il supporto di I Make, LUMEN, SPRING FEST - fortemente voluto dall’assessore alla cultura Katia Sportelli - è patrocinato e sostenuto dal Comune di Conversano e dal main sponsor BCC Conversano.



La serata di apertura rientra nella rassegna conversanese Borgo in Fiore – Conversano.