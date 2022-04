Una mostra di Antonio Pizzolante all'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia e al Convitto Palmieri di Lecce 27/04/2022 Antonio Pizzolante

CALMA APPARENTE



Galleria dell’Istituto Italiano di Cultura di CRACOVIA

Dal 28 Aprile al 30 Maggio 2022



Convitto Palmieri LECCE

Dal 18 Giugno al 30 Agosto 2022



Curatori: Ugo Rufino, Luigi De Luca, Lorenzo Madaro



Allestimento e progetto grafico: Ocktawian Steliga

Testi in catalogo: Ugo Rufino, Aldo Patruno, Lorenzo Madaro, Grazia Di Bari

Traduzione e revisione testi :Tlumaczenie i korekta, Malgorzata kalka e Salvatore Esposito









“Con la presentazione delle opere di Antonio Pizzolante, l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia mantiene il suo impegno nella promozione di artisti italiani non ancora conosciuti in Polonia e lo fa in sintonia con il Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, con cui intrattiene da tempo proficui rapporti di collaborazione. La mostra dell’artista di origini pugliesi, ma di adozione lombarda per i suoi impegni professionali, è anche un’occasione per evidenziare il legame con la sua terra di origine, il Salento, radice e fonte di ispirazione nelle sue opere.” Con queste parole il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Ugo Rufino, introduce in catalogo l’opera di Antonio Pizzolante che in questa occasione espositiva presenta un ciclo di opere degli ultimi anni di intensa attività, permeate da un attenta visione verso le esperienze umane, elaborata ed espressa attraverso un linguaggio personale e unico. Nella sua pratica emerge sempre il rapporto tra spazio e tempo capace “di generare spazi plastici, perimetri nuovi, architetture ideali e momenti di dialogo serrato tra bidimensionalità e tridimensionalità, tra materie diverse e solo apparentemente contraddittorie, che l’artista riesce ad armonizzare in un fluido percorso di volumi pieni e di tangenze vuote, di segni e tracce possibili di un itinerario che oggi appare assolutamente maturo seppur ancora in divenire”, così come scrive il curatore Lorenzo Madaro nella presentazione in catalogo. Itinerario disseminato da equilibri precari, contrapposizioni cromatiche, e superfici abrase che raccontano i nostri tempi bui e corrosi da bugie contorte che spesse volte rincorrono futili verità dove l’unica soluzione sembra essere il ricorso al conflitto a tutti costi. “Calma apparente” vuole testimoniare un viaggio minimo, sotteso, lucido, capace di riflessioni interiori che nelle relazioni costruttive di ogni uomo trovano la loro naturale interazione nell’arte, spazio di confronto e di libertà. Le opere pensate per gli interni della galleria dell’Istituto di Cultura di Cracovia al N°49 della centralissima via Grodzka, cercano reciprocità spaziale e compensazioni cromatiche obiettivi che Antonio Pizzolante si pone in ogni sua “presentazione” prediligendo un linguaggio essenziale che trova immediata identificazione nelle evoluzioni della cultura e tradizione mediterranea.

Istituto Italiano di Cultura CRACOVIA – Polonia

Indirizzo: Ulica Grodzka, 49 - 31001 Cracovia

Tel: 0048124218943 / 0048124218946 Fax: 0048124219770

E-mail: iiccracovia@esteri.it





Convitto Palmieri - Biblioteca Bernardini

Piazzetta Carducci 73100 Lecce Puglia – Italia

Tel. +39 0832373576 E-mail: bibliotecabernardini.lecce@regionepuglia.it