IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, GIOVANNINI, IN VISITA ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI BARI 20/04/2022 Nella mattinata odierna, mercoledì 20 aprile, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Prof. Enrico GIOVANNINI, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Bari – sede di Direzione Marittima. Il Ministro è stato ricevuto Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica - Contrammiraglio (CP) Vincenzo LEONE, alla presenza del Sindaco di Bari Ing. Antonio De Caro, del Comandante Marittimo Sud Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, oltreché di una rappresentanza di personale in servizio nel Comando pugliese. Dopo la resa degli onori la visita è proseguita con un breafing di presentazione sulle principali tematiche portuali tenuto dal Direttore Marittimo e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Prof. Ugo Patroni Griffi. Il Ministro non ha mancato di lasciare una dedica nel “libro d’onore” con la quale ha espresso parole di ringraziamento e apprezzamento del lavoro svolto dalla Guardia Costiera in Puglia. La visita si è conclusa con l’imbarco sulla motovedetta CP 263 della Guardia Costiera, dalla quale è stato descritto dal Direttore Marittimo e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale l’assetto logistico ed operativo del Porto di Bari assieme alle principali linee di sviluppo del porto