Il 24 aprile TedxLeverano con Alessandro Sannino e Giulia Miglietta 21/04/2022 domenica 24 aprile 2022, alle ore 14.30 presso il Teatro Comunale di Leverano, è in programma il TedxLeverano sul tema "Una nuova forma". Organizzato da un gruppo di volontari in collaborazione con il Comune di Leverano e l'Università del Salento con la rete "Alumni Isufi", vedrà tra gli speaker anche il professor Alessandro Sannino e la ricercatrice Giulia Miglietta.

Alessandro Sannino è professore ordinario a UniSalento di Scienza dei Materiali e Delegato del Rettore alla Ricerca, già visiting scientist al Massachusetts Institute of Technology. Ha contribuito all'istituzione dei corsi di laurea in Ingegneria Biomedica e in Medicina e Chirurgia; è autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e oltre 30 brevetti internazionali nel campo dei materiali macromolecolari. Ha ottenuto l'autorizzazione a decine di studi clinici in alcuni dei principali ospedali in Europa e Stati Uniti sui prodotti da lui brevettati. Ha fondato Gelesis (www.gelesis.com), biotech con sede a Boston e a Calimera (Le), quotata al NYSE in Wall Street, con una raccolta di oltre $ 400 milioni ed un primo prodotto FDA approved già in commercio in US. Con Siryo SpA, fondo di investimento nel settore One Health di cui è presidente e fondatore, ha investito in 8 nuove Start up già operative nel settore.

Giulia Miglietta ha conseguito un double degree in Filosofia, tra l'Università del Salento e l'Universität zu Köln (Germania), con un periodo di studio anche presso l'Universität des Saarlandes (Germania). Negli stessi anni ha studiato all'ISUFI - Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare dell'Università del Salento. Dopo un periodo di ricerca presso a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne, attualmente svolge un Dottorato Internazionale in Filosofia a UniSalento, in cotutela con l'Universität zu Köln.



Il TED nasce negli Stati Uniti ed è un evento gestito da una fondazione no profit il cui scopo è riassunto nelle parole del curatore Chris Anderson: "Attivare il potere delle idee di cambiare il mondo". Da questo spirito di diffusione delle idee nascono i TEDx, conferenze organizzate in maniera indipendente in tutto il mondo, fedeli al format dell'evento: diffondere le proprie idee al mondo in 18 minuti attraverso i cosiddetti speech discorsi visualizzabili gratuitamente sulle piattaforme streaming delle diverse organizzazioni.



Oltre agli speech in programma, il TedxLeverano ha organizzato un Innovation Corner, un vero e proprio palco per brillanti start up del territorio, che all'esterno del teatro Comunale di Leverano parleranno delle loro realtà diffondendo cultura dell'innovazione, con lo scopo di incoraggiare la progettualità e l'imprenditoria giovanile.

Ulteriori informazioni su www.tedxleverano.com