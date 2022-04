A Canosa di Puglia grandi manovre organizzative per il Gran Premio d’Apertura-Memorial Dottor Michele Fontana 22/04/2022 Lunedi 25 aprile, a Canosa di Puglia, la sesta edizione del Gran Premio d’Apertura-Memorial Dottor Michele Fontana regalerà agli appassionati delle due ruote una giornata di grande sport e di intenso agonismo.

La manifestazione, come sempre organizzata dall’Asd Canusium Bike presieduta da Vito Pagano, si preannuncia altamente spettacolare e combattutissima grazie soprattutto alla presenza dei migliori atleti della categoria juniores di tutto il Centro-Sud Italia che anche quest’anno vorranno marcare la propria presenza sul tecnico ed apprezzato tracciato canosino di 6,4 chilometri da compiere 14 volte attorno Canosa di Puglia (Via Corsica, S. P. 2, S. P. 20, Via della Murgetta, Via Imbriani, Piazza Terme) con la partenza fissata alle 15:00 da via Kennedy.

L’organizzatore Vito Pagano ha espresso tutta la propria soddisfazione per il numero d’atleti iscritti: 115 in rappresentanza di 19 società provenienti da Puglia, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Numerosi i rappresentanti delle istituzioni sportive e politiche che hanno dato il loro sostegno a questa manifestazione, in primis la Regione Puglia e l’amministrazione comunale di Canosa di Puglia, per ricordare il compianto dottor Michele Fontana che ha dedicato la sua vita allo sport esaltandone i valori e l’importanza.