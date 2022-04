Ruvo di Puglia (Bari) - Confabulare Libri fuori dagli scaffali 2022 22/04/2022 Libri fuori dagli scaffali 2022

Il progetto di educazione alla lettura che ha coinvolto 12.000 studenti lancia un’importante campagna di crowdfunding attiva da sabato 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d’autore



Confabulare – libri fuori dagli scaffali è un progetto contaminativo di educazione alla lettura attivo dal 2012 che ha conquistato quasi 12.000 studenti, decine di scrittori, centinaia di docenti, inventando ogni anno nuove e giocose possibilità di interazione attorno al tema della lettura. Sabato 23 aprile, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, lancia una speciale campagna di crowdfunding per accompagnare e sostenere la prossima edizione di Confabulare Open Air in programma a Ruvo di Puglia dal 27 giugno al 3 luglio 2022. La campagna prevede la possibilità di sostenere il progetto con varie fasce di contributo (da 10 a 250 euro) e vede già tra i sostenitori e finanziatori Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Fondazione Cannillo, Fondazione Vincenzo Casillo, Libreria L'Agorà - Bottega delle Nuvole, Biodistretto delle Lame e Pemcard. Dettagli sulla campagna di crowdfunding sono disponibili sul sito web www.confabulare.it.

Dal 27 giugno al 3 luglio l’edizione 2022 sarà incentrata sulla lettura con numerose attività e ospiti gli autori Nicola Brunialti, Fabio Geda, Giuseppe Festa e Paolo Rumiz. Sono in programma Trekking nel Parco dell'Alta Murgia in compagnia di guide esperte e degli scrittori, animati dalle letture sceniche del Gruppo Lettura di Confabulare; Incontri nel Parco Mennea con gli scrittori e il pubblico, direttamente condotti da ragazzi; Letture Ad Alta voce, in vari punti della città, dei racconti ispirati dai libri ad opera degli studenti, esibizioni degli studenti, con le loro canzoni o brani musicali inediti, accompagnati da musicisti professionisti e infine Esposizioni e mostre degli elaborati creativi: murales, fumetti, racconti illustrati, cortometraggi.

Confabulare è un progetto articolato che è già in corso nelle scuole di Puglia e Toscana, centinaia di alunni di 65 classi, dalla quinta elementare alla quarta superiore, stanno leggendo i loro scrittori preferiti mentre sviluppano riflessioni e azioni creative sui Diari di Viaggio visibili su www.confabulare.it. Il progetto non riguarda solo i ragazzi! I trekking nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia saranno l’occasione giusta per coinvolgere famiglie e amici, scoprire il territorio intervallando il percorso con letture sceniche animate dai nostri giovani lettori e lettrici più affezionati. Il progetto Crea relazioni e occasioni per socializzare, coinvolgendo generazioni diverse tra loro e valorizzerà anche le attività commerciali del territorio che ospiteranno le opere realizzate dalle scolaresche, ispirate dai libri.

Confabulare – Libri fuori dagli scaffali è un progetto annuale attivo dal 2012 nato dall'idea dell'Associazione Culturale Calliope ODV e della Libreria L’Agorà-Bottega delle Nuvole di Ruvo di Puglia (BA), sviluppata in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia (BA), Enti territoriali, Fondazioni, Associazioni, imprese, privati.