Dal 23 al 27 MAGGIO - A Lecce la 21 edizione dell’ICIAP - International conference on image analysis and processing 22/04/2022 DAL 23 AL 27 MAGGIO A LECCE LA VENTUNESIMA EDIZIONE DELL’ICIAP - INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE ANALYSIS AND PROCESSING



Un ricco programma di workshop, tutorial, competition e keynote con docenti, ricercatrici e ricercatori provenienti e collegati da tutto il mondo: dal 23 al 27 maggio a Lecce, tra il Convitto Palmieri e il Teatro Apollo, si terrà la ventunesima edizione dell’ICIAP - International conference on image analysis and processing. La conferenza itinerante biennale - ospitata a Lecce dall'ISASI - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR con il coordinamento generale di Stan Sclaroff (Dipartimento di “Electrical and Computer Engineering” dell’Università di Boston) e Cosimo Distante (Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti - CNR) - è organizzata dall'associazione italiana per la ricerca in Computer Vision, Pattern Recognition e Machine Learning (CVPL) e dall'International Association for Pattern Recognition (IAPR).



La Conferenza - che per la prima volta potrà essere seguita internamente anche online - è principalmente focalizzata sulle più recenti tendenze della visione artificiale, e dell'elaborazione delle immagini, spaziando dagli ambiti più teorici fino agli aspetti applicativi. Si discuterà, in un ampio spettro di presentazioni relative ai più recenti risultati di ricerca, di intelligence artificiale applicata all’analisi e al riconoscimento delle immagini, approfondendo le applicazioni di sicurezza, mediche e forensi, per poi spaziare sui sistemi di visione multipla, la computer vision 3d, gli impieghi nell’ambito dei beni culturali e gli ambiti e applicazioni ancora inesplorati. Tra gli ospiti i docenti Larry S. Davis (Università del Maryland e consulente Amazon), Roberto Cipolla (Università di Cambridge), Dima Damen (Università di Bristol), Laura Leal-Taixe (Università di Monaco di Baviera). Giovedì 26 maggio appuntamento anche con l’assemblea nazionale del CVPL con la partecipazione del presidente Gian Luca Foresti (Università di Udine).



ISASI (precedentemente noto come Istituto di Cibernetica) fu fondato nel 1968 dal pioniere dell’intelligenza artificiale in Italia Edoardo Renato Caianello e negli anni ha prodotto numerosi innovazioni scientifiche nel campo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi automatici. In particolare l'unità di Lecce è specializzata nel campo dell'intelligenza artificiale, dell'elaborazione delle immagini, dei sistemi di riconoscimento automatico e degli aspetti etici ad essi legati. Il CNR è un Ente pubblico e ha l’obiettivo di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e migliorare le attività di ricerca nei principali settori di crescita della conoscenza e delle sue applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. L’appuntamento è promosso in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Polo Biblio Museale di Lecce, Springer LCNS, AI. con il supporto di NVIDIA, E4 Computer Engineering and ImageS.

Info e programma

www.iciap2021.org