Bari - EXPOLEVANTE Entra nel vivo lo storico evento della primavera barese 22/04/2022

Da domani spazio a “My fantastic pet”, “Il Giappone svelato” e molto altro ancora.



Sabato 23 aprile tra gli ospiti Luigi De Laurentiis e gli architetti Mario Cucinella, Irina Chun

e Stefano Boeri

https://bit.ly/Expolevante_video

Prosegue ed entra nel vivo “Expolevante”, la più importante manifestazione italiana dedicata al tempo libero organizzata da Nuova Fiera del Levante di Bari dal 21 al 25 aprile. Sono oltre gli 200 espositori che stanno animando gli spazi del quartiere fieristico che dal 23 aprile si arricchisce di due imperdibili saloni: “My fantastic pet” e “Il Giappone svelato”.



Dal 23 al 25 aprile, infatti, nel padiglione 20 della Fiera del Levante, si terrà “My Fantastic Pet” il grande salone degli animali da compagnia rivolto a chi vuole avvicinarsi al mondo del pet per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura. “My Fantastic Pet” consterà di una parte espositiva e didattica con un ricco programma di eventi di intrattenimento dal vivo. Tutte le info qui: https://www.expolevante.it/myfantasticpets .

Sempre nel padiglione 20 l’ottava edizione della mostra-concorso “Bonsai e dintorni Exhibition”, organizzata dall’associazione Bonsai e dintorni di Bari, farà da splendida cornice a “Giappone Svelato”, rassegna di eventi dedicati al Sol Levante in Puglia e tutta Italia. Mostre, conferenze, lezioni di lingua e cucina giapponese e, ancora, laboratori ed esibizioni. Il programma completo qui: https://www.expolevante.it/giapponesvelato .



Grande protagonista dell’evento fieristico è “Externa”, il salone nazionale più importante dedicato all’outdoor living (Padiglione Nuovo) che comprende anche “Externa Garden” (Padiglione 19), il salone dedicato al green design (piante, giardinaggio e tutto ciò che rappresenta il mondo del florovivaismo). Spazio anche agli attesissimi forum e convegni (con riconoscimento di crediti formativi dagli Ordini professionali di appartenenza) all’interno di “Externa – Fede per l’Architettura” un’iconica location a forma di anello con i super ospiti Mario Cucinella, Irina Chun e Stefano Boeri.



Parole chiave di questa edizione di Expolevante è la Mobilità sostenibile (Padiglione 71) con le nuove tecnologie di mobilità sostenibile in collaborazione con Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo ed Accessori), presente con un’area espositiva e di test ride. Dopo i numeri record del 2020, con oltre 2 milioni di pezzi venduti, il mercato 2021 sfiora infatti il dato dell’anno precedente, fermandosi a 1.975.000, pari a un -2%. Si consolida quindi il protagonismo della bicicletta come strumento di mobilità e svago. “Un elemento che – secondo Piero Nigrelli direttore settore ciclo di ANCMA – necessita di essere valorizzato dal punto di vista culturale”. Sabato sera alle 20.30 la prima esibizione di Motocross freestyle sulla pista dedicata.



Nel padiglione 96 ci sarà sempre l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) con l’esposizione di auto e moto d’epoca. Alle ore 10.00 è atteso un ospite speciale: Luigi De Laurentiis, Presidente dell’SSC Bari, sfilerà in Fiera del Levante alla guida di un’auto d’epoca, prima della festa per la promozione in serie B della squadra.



Lo Sport (Padiglione 90) è uno dei principali protagonisti di Expolevante con stand allestiti da numerose federazioni sportive associate pronte a promuovere lo sport e i corretti stili di vita, con attrazioni ed eventi dedicati a tutta la famiglia, da quelli amatoriali a quelli agonistici che godranno del patrocinio del CONI. Da non perdere il convegno dal titolo: “Prevenzione e cura attraverso l’esercizio fisico” che si terrà alle ore 10 nella Sala Congressi della Fiera. Relazioni, una tavola rotonda in cui specialisti e rappresentanti delle associazioni metteranno in comune le rispettive conoscenze ed esigenze.



Tempo libero è soprattutto divertimento ed ecco un’area Giostre per grandi e piccini (Padiglione 168) e una pista Go-Kart (Piazzale 47 Ovest). Numerosi gli eventi speciali dedicati al tempo libero, con le bike e la mobilità sostenibile con esibizioni di motocross freestyle e mototerapia, senza dimenticare eventi e spettacolo con momenti dedicati alla musica con i dj set di giorno e di sera organizzati da Demodè in collaborazione con Ritmo 80 e dj contest con Pro Dj Confcommercio (Piazzale 47 Ovest e Piazzale 71).



Info:

www.expolevante.it

Facebook: Expolevante / Nuova Fiera del Levante

Instagram: @expolevante / @nuovafieradellevante



ORARI APERTURA

Nei giorni 21-22 Aprile Expolevante sarà aperto dalle 10 alle 21.

Nei giorni 23-24-25 Aprile Expolevante sarà aperto dalle 10 alle 22.



INGRESSI

Gli ingressi all’Expolevante sono due: ingresso Orientale (Lungomare Starita) e ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando).



BIGLIETTERIA

Si consiglia l’acquisto del biglietto online dal sito www.expolevante.it per rendere più veloce l’ingresso in fiera, evitando situazioni che creino assembramenti. Saranno comunque aperte le biglietterie fisiche agli ingressi “Orientale” e “Agricoltura”.



COSTI

Intero: € 3,00

Ragazzi di età < 10 anni: gratuito con biglietto omaggio

Persone con disabilità pari o superiore 80%: gratuito con biglietto omaggio

Persone che arrivano in bici (solo da Ingresso Agricoltura): gratuito con biglietto omaggio. Parcheggio incustodito adiacente a piazzale 71.

Forze dell'ordine con tesserino: gratuito con biglietto omaggio

Giornalisti con tesserino: gratuito con accesso diretto



AUTO - Le auto non possono accedere. Disponibile il nuovo Autosilo del Levante in viale Vittorio Emanuele Orlando, adiacente all’ingresso “Agricoltura”.



BICI - L’accesso in bici è gratuito e possibile esclusivamente dall’ingresso “Agricoltura”. Sul piazzale 71 è disponibile un’area parcheggio bici non custodita.