24 aprile - Concerti «Young» CRISTINA CIURA, violino CARMINE CHIARELLI, pianoforte - Taranto 24/04/2022 domenica 24 aprile, ore 18.30

Aula Magna dell’Università (ex-Rossarol)

Taranto

Concerti «Young»

CRISTINA CIURA, violino

CARMINE CHIARELLI, pianoforte



Per la sezione «Young» degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, domenica 24 aprile (ore 18.30), nell’aula Magna dell’Università di Taranto (ex Rossarol), è in programma il concerto di due giovani talenti pugliesi, la violinista Cristina Ciura e il pianista Carmine Chiarelli, nella cui interpretazione si potranno ascoltare la Sonata in la maggiore di César Franck e la Sonata n. 1 op. 105 di Robert Schumann.



Cristina Ciura inizia gli studi musicali a dieci anni, sotto la guida del padre. E a diciotto si laurea in violino col massimo dei voti e lode al Conservatorio Piccinni di Bari. Consegue il primo premio in oltre trenta concorsi nazionali ed internazionali e, come camerista, tiene concerti sin da giovanissima. Con il Quartetto “Primaldo” suona a Milano Expo e più recentemente intraprende una prestigiosa collaborazione con l’ensemble I Solisti Aquilani, con il quale tiene diversi concerti in giro per l’Italia. Con il medesimo ensemble, nel settembre 2019 partecipa, inoltre, a un tour di concerti in Lituania e a seguire si esibisce alla Biennale Musica di Venezia.



Carmine Chiarelli inizia lo studio del pianoforte all’età di 14 anni e all’Istituto musicale Paisiello di Taranto si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore con Paolo Cuccaro. Nel 2009 viene ammesso alla Schola Cantorum di Parigi nella classe di Aquiles delle Vigne e all’Universitat Mozarteum di Salisburgo con Claudius Tanski. Quindi, nel 2014 si laurea con 110 e lode sotto la guida di Benedetto Lupo presso al Conservatorio Rota di Monopoli.



Per info e prevendite di biglietti, che potranno essere acquistati direttamente la sera del concerto, rivolgersi alla sede degli Amici della Musica in via Abruzzo 61, tel. 099.7303972 e 329.3462658. L’acquisto online è sul sito www.amicidellamusicataranto.it. Biglietti 5 euro.