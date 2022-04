Lecce - Presentati oggi i risultati del progetto pilota “Mabasta Bullismo in Puglia” 23/04/2022 Coinvolte 6 scuole, 108 insegnanti, 101 classi, 2.525 studenti

Presentati oggi i risultati del progetto pilota

“Mabasta Bullismo in Puglia”

Assessore Sebastiano Leo, dirigente Adas Mazzotta e

Mirko Cazzato di Mabasta presentano i dati









Questa mattina, presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, l’Assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, la Dirigente della scuola salentina, Addolorata Mazzotta, ed il co-fondatore e team leader del movimento anti bullismo giovanile Mabasta, Mirko Cazzato, hanno presentato alla stampa i risultati del progetto pilota “Mabasta Bullismo in Puglia”.



Un progetto che ha visto applicare il testato “Modello Mabasta” in sei diverse scuole della regione, una in ogni provincia. Sono stati coinvolti ben 2.525 studenti e 108 insegnanti, i quali hanno applicato alla lettera le sei originali azioni che compongono l’innovativo protocollo messo a punto dai giovani e giovanissimi animatori di Mabasta.



I feedback ottenuti dai docenti referenti per il bullismo, dagli insegnanti e, soprattutto, dalle studentesse e studenti delle sei scuole sono molto positivi, anzi vanno oltre ogni aspettativa. Ad esempio, mediamente, il 62% del campione ha dichiarato che le sei azioni sono “Molto utili”, il 34% “utili” ed il restante 4% “inutili”. Alla domanda “Cosa hai apprezzato maggiormente?”, gli studenti hanno dato come risposte “l’originalità”, “le grafiche”, e più importante in assoluto, il 73,3% ha apprezzato il fatto che il Modello fosse condotto dai giovani stessi. Relativamente all’efficacia del Modello, il 44% si è espresso con “moltissimo”, il 49% “molto”, il 6% “poco” e l’1% “per niente”.





Queste le sei scuole che hanno partecipato al progetto:

• Carmiano - Magliano (Le) - I.C. “G. Zimbalo” - Dirigente: Maria Grazia Rongo

• Brindisi - I.C. "Sant'Elia Commenda" – Reggente: Stefania Metrangolo

• Taranto (Ta) – I.C. "Cesare Battisti" - Dirigente: Salamina Marilena

• Bisceglie (Bat) - Scuola Secondaria di 1° Grado "R. Monterisi" - Dirigente: Lucia Scarcelli

• Bari - XXVI Circolo Didattico "Monte San Michele" - Dirigente: Paola Iaia

• Foggia - I.C. "Don Milani - Majorana" - Dirigente: Domenico Zerella Venaglia





Alcuni collegamenti utili:

Progetto: www.mabasta.org/bullismo_in_puglia.html