LORENZO PALADINI vince il #POLLINEfest2022 di Latina con lo spettacolo “Andrea | prima mia parola” 25/04/2022 LORENZO PALADINI

vince il #POLLINEfest2022 di Latina

con lo spettacolo “Andrea | prima mia parola”



Lo spettacolo è una nuova produzione dell’Accademia Mediterranea dell’Attore

Una storia che parla di un ragazzo autistico di 27 anni

e dei suoi ricordi, tra passioni, legami e perdite





L'attore Lorenzo Paladini con lo spettacolo Andrea | prima mia parola vince il Polline Fest-Primavere teatrali svoltosi dal 21 al 23 aprile a Sezze in provincia di Latina.



Questa la motivazione della giuria di Polline Fest: “Per la sensibilità con cui porta in scena un tema intimamente sentito dall'attore Lorenzo Paladini, che gli dona corpo e voce; per il rigore e l'efficacia dell'esecuzione, la cui concretezza fisica riesce a incarnare le delicate dinamiche interiori del protagonista”.



Polline Fest è un festival dedicato alle nuove generazioni della scena contemporanea indipendente che ha istituito un premio per giovani compagnie e artisti, un festival che fa parte del network ‘Risonanze’, la rete nazionale di festival dedicati al teatro Under 30 presente in numerose regioni italiane (Umbria, Basilicata, Lazio, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Valle d’Aosta).



Con lo spettacolo Andrea | prima mia parola Lorenzo Paladini ricostruisce sulla scena il mondo interiore e relazionale di un ragazzo autistico di 27 anni. Andrea legge tanto e vive la vita nascosto nel rifugio della sua mente, senza certezze o punti di riferimento. I ricordi ingombranti e le parole dei suoi autori preferiti ( Pennac e Shakespeare) sono la sua unica compagnia. Dentro il suo stare melodie e poesie si susseguono senza mai fermarsi. La paura e le incertezze dominano la sua vita, finché non prova, almeno una volta, a leggersi. La sua condizione, mai espressa e mai indagata, lo porta ad esplorare le profondità del proprio mondo, con le incomprensioni e le conflittualità che ne derivano.



<<Ho sempre creduto - dichiara Franco Ungaro, direttore di AMA - nelle capacità di Lorenzo Paladini, attore che ha deciso, dopo essersi formato a Torino, di rientrare nel suo paese d’origine a Carmiano e di venire a studiare e lavorare con l’Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce. Lo spettacolo è una bella prova d’attore che coniuga brillantemente capacità recitative e capacità fisiche, grazie anche allo sguardo e all’accompagnamento della coreografa e danzatrice Francesca Foscarini>>



Andrea | prima mia parola

Di e con Lorenzo Paladini

Testo di Giulia Madau

Tecnico audio e luci: Graziano Giannuzzi

Collaborazione alla regia: Francesca Foscarini

Produzione: AMA - Accademia Mediterranea dell’Attore

Durata: 50 minuti



Lo spettacolo, in forma di studio, è già stato vincitore della III Edizione del Premio Primiceri, Astràgali Teatro.