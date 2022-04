[PHOTOGALLERY] Bari - “PREMIO NAZIONALE WELFARE A LEVANTE” ALLA PROF.SSA LUISA TORSI 26/04/2022 L’associazione di categoria “Welfare a Levante”, attraverso il proprio Comitato Scientifico e nell'ambito delle attività specificatamente di settore, propone anche una serie di iniziative con funzione di sostegno e di accrescimento culturale per tutte le strutture impegnate nella tutela e protezione della popolazione anziana non autosufficiente e disabile.

“Siamo innanzi a nuovi orizzonti e nuove sfide consapevoli che il livello assistenziale, per rimanere competitivo, deve volgere lo sguardo verso un welfare sempre più inclusivo, qualificato e tecnologico che sappia superare gli standard di assistenza normalmente noti”, ha dichiarato il Presidente Antonio Perruggini

Per quanto su esposto l’Associazione “Welfare a Levante” è lieta di annunciare l’istituzione della prima edizione del “PREMIO NAZIONALE WELFARE A LEVANTE” CHE SI TERRÀ PRESSO LO “SPAZIO MURAT” A BARI IL GIORNO 10 GIUGNO ALLE ORE 16,00 ALLA PRESENZA DI IMPORTANTI AUTORITÀ ISTITUZIONALI E PERSONALITÀ AFFERMATE NEL MONDO ACCADEMICO E DELLA SCIENZA.

La Prima edizione del “PREMIO NAZIONALE WELFARE A LEVANTE” intende quindi consolidare il legame con personalità del territorio particolarmente distintesi nel campo della ricerca, della medicina, delle scienze e di tutte le espressioni d’arte intesa anche come espressione di creatività e di arricchimento sociale.

PER TALE PRIMO EVENTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL COMITATO SCIENTIFICO HANNO DELIBERATO ALL’UNANIMITÀ L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ALLA PROF.SSA LUISA TORSI, AFFERMATA SCIENZIATA BARESE NOTA A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LE SUE RICERCHE CHE DONANO AL MONDO SCIENTIFICO UN CONTRIBUTO DI ALTISSIMA VALENZA.

Welfare a Levante oltre a prevedere come premio una esclusiva opera artistica in favore della vincitrice ha stanziato una cifra in denaro che la vincitrice stessa del Premio destinerà, tramite l’Associazione, in favore di opere o enti senza fini di lucro che si occupano esclusivamente di studio, ricerca scientifica o interventi di valenza sociale sul nostro territorio.

Inoltre le Rsa ed i Centri Diurni della Puglia saranno coinvolti direttamente, attraverso una MOSTRA FOTOGRAFICA concomitante alla giornata del Premio, che vedrà i servizi socio educativi e di animazione professionale delle strutture misurarsi con l’arte fotografica creativa ove i relativi lavori raffiguranti la VITA COMUNITARIA DI ANZIANI E DISABILI saranno esposti nella Mostra che farà da cornice all’evento del Premio Nazionale.